Боули хочет за 2,5+ млрд фунтов выкупить у Clearlake долю в «Челси», чтобы избежать «гражданской войны» между совладельцами. Мажоритарный акционер не намерен продавать свою часть
Тодд Боули готов стать мажоритарным акционером «Челси».
Сообщалось, что отношения между совладельцами клуба ухудшились, и теперь обе стороны оценивают возможность выкупа чужой доли.
Как передает The Telegraph, американский бизнесмен считает, что необходимо срочно найти решение, которое позволит избежать «гражданской войны».
Он убежден, что сможет быстро найти свыше 2,5 млрд фунтов и сделать Clearlake Capital предложение о покупке 61,5% акций «Челси». Такой вариант позволит компании вернуть первоначальные инвестиции и получить прибыль.
Утверждается, что инвесторы готовы поддержать Боули, у которого есть долгосрочный план развития лондонского клуба и постройки нового стадиона. Однако Clearlake не хочет продавать свою долю – напротив, организация хочет ее увеличить.
Это будет интересно (хотя, казалось бы, после этого трансферного окна - куда ещё интереснее, ан нет, кажется, что самое интересное ещё впереди).