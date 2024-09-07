Clearlake свою часть «Челси» продавать не планирует и хочет только наращивать долю. Переговоров о выкупе акций Боули пока не было
Мажоритарный акционер «Челси» не планирует продавать свою долю в клубе.
Сообщалось, что отношения между совладельцами клуба, Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали (один из руководителей Clearlake Capital) ухудшились, и теперь обе стороны оценивают возможность выкупа чужой доли.
Как передает The Telegraph, в Clearlake не заинтересованы в том, чтобы продавать акции – их у компании 61,5%. Напротив, организация готова только увеличивать свою долю.
На данном этапе никаких переговоров касательно ценных бумаг между сторонами не было.