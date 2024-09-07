Clearlake свою часть «Челси» продавать не планирует и хочет только наращивать долю. Переговоров о выкупе акций Боули пока не было

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес Тодд Боули Бехдад Эгбали Футбол

Мажоритарный акционер «Челси» не планирует продавать свою долю в клубе.

Сообщалось, что отношения между совладельцами клуба, Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали (один из руководителей Clearlake Capital) ухудшились, и теперь обе стороны оценивают возможность выкупа чужой доли.

Как передает The Telegraph, в Clearlake не заинтересованы в том, чтобы продавать акции – их у компании 61,5%. Напротив, организация готова только увеличивать свою долю.

На данном этапе никаких переговоров касательно ценных бумаг между сторонами не было.

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5 комментариев
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Ответ Born is the King
Ожидаемый раскол. Такой бардак в трансферах не мог не повлиять корпоративное управление клуба
Скорее наоборот, бардак в трансферах результат корпоративной войны
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Ответ deadjoker
Скорее наоборот, бардак в трансферах результат корпоративной войны
Да не, Клирлейк доверился Боули, а тот устроил бардак не только в трансферах. Клуб уже 3й сезон в средняках. Вместо того, чтобы продолжать начатое Романом Боули решил сыграть в ФМ
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