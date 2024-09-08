Мощный раскол в «Челси»: Боули и инвесторы Clearlake делят клуб. Что происходит?

Разные взгляды почти на все.

Громкий инсайд Bloomberg: в руководстве «Челси» неспокойно. Два главных акционера, Тодд Боули и компания Clearlake Capital, ищут варианты выкупить клуб друг у друга. Стараются поддерживать рабочие отношения, но близость разрыва владельцев ощущается.

Боули и Clearlake по-разному видят развитие «Челси». Отсюда и конфликт

По информации Bloomberg, владельцы по-разному смотрят на дела клуба.

Как пишет один из главных инсайдеров по «Челси» Мэтт Лоу из The Telegraph, Боули недоволен клубной структурой: считает, что нынешняя система управления скоро покажет, насколько несостоятельна, поэтому нужно срочно исправлять ситуацию.

Тодд уверен, что примерно за 2,5 млрд фунтов сможет выкупить долю Clearlake. Американский бизнесмен уже ищет инвесторов, которые помогут собрать необходимую сумму. Боули планирует правление в «Челси» на 20-30 лет, а стратегия Clearlake расписана лишь на десять.

Продажу собственной доли Тодд не рассматривает. Более того, по заверениям Лоу, если Clearlake захочет выкупить долю Боули, им придется приобрести и доли других акционеров – Хансйорга Висса (швейцарский бизнесмен) и Марка Уолтера (партнер Тодда, совладелец «Лос Анджелес Доджерс»). У каждого по 13% с общей стоимостью около 1,5 млрд фунтов.

Компания Clearlake, которую в «Челси» представляют Бехдад Эгбали и Хосе Фелисиано, в медиа пока осторожнее: фонд готов приобрести акции любого совладельца клуба, но не видит причин для спешки. Ясно одно: Clearlake тоже не собирается продавать долю.

Когда новые владельцы приобретали «Челси» в 2022-м, они подписали со старым руководством соглашение, где прописан запрет на частичную или полную продажу клуба. Но правило не распространяетсяна продажу «Челси» в пользу одного из действующих владельцев.

В чем не сходятся Боули и Эгбали? Буквально во всем!

Изучив трансферные саги «Челси» при новом руководстве, можно примерно отследить, каких игроков лоббировал каждый из владельцев.

Боули возложил на себя обязанности спортивного директора в 2022-м и покупал готовых звезд: Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Пьер-Эмерик Обамеянг. Тодд лично ездил на все переговоры о трансферах. Тем же летом Боули всерьез рассматривал переезд на «Стэмфорд Бридж» Криштиану Роналду.

В интервью Тодд не раз отмечал важность покупок молодых и перспективных игроков, делая особый акцент на Южной Америке. Поэтому можно предположить, что подписание Кендри Паеса (Эквадор) и Эстевана Виллиана (Бразилия) – инициатива Боули.

Эгбали и Clearlake выбирали футболистов, которые вот-вот должны были выйти на новый уровень. Бехдад лично ездил в Турцию в январе 2023-го, чтобы убедить Михаила Мудрика и руководство «Шахтера» оформить переезд на «Бридж» (у донецкого клуба были сборы в Анталье). Эгбали поучаствовал в подписании Бенуа Бадьяшиля, Филипа Йоргесена и многих других игроков, которые, по мнению владельца и спортивных директоров Пола Уинстэнли и Лоренса Стюарта, могли усилить команду и стать лучше в течение одного-двух сезонов. А вот смысла в переплате за звезд Бехдад не видит.

Иногда цели Боули и Эгбали пересекались. Энцо Фернандес в январе 2023-го еще явно не вышел на пик, но уже стал звездой благодаря чемпионату мира – после победы с Аргентиной и награды лучшему молодому игроку турнира. На переговоры с «Бенфикой» Эгбали и Боули выехали вместе – по данным инсайдеров, один из немногих случаев, когда в сделку были вовлечены оба босса.

Выбор тренера тоже мог стать причиной для ссоры. «Челси» тщательно изучал кандидатов прошлой весной. Выбрали на Маурисио Почеттино. Правда, сразу несколько инсайдеров отмечали, что это выбор Боули. Эгбали хотел другого тренера. Такая информация проскакивала несколько раз по ходу сезона, когда у «Челси» Почеттино дела шли не лучшим образом.

Странное расставание с Маурисио заставляет задуматься, что владельцы не могли договориться о решении до последнего. В начале мая Боули выступал на конференции Sportico и хвалил команду с тренером: «В последних двух-трех матчах, начиная со второго тайма против «Астон Виллы», мы играем в прекрасный футбол. Мы играли плавно и уверенно – именно так, как мы планировали выходить из обороны и двигаться впереди. Очень организованно и с большим числом ударов. В этих играх можно было увидеть, над чем мы работали вместе все это время».

А в конце месяца, после пяти побед подряд в АПЛ, «Челси» объявил об обоюдном разрыве контракта с Почеттино.

Еще одна проблема – реконструкция стадиона. За два с половиной года правления владельцы «Челси» так и не начали решать вопрос.

Есть два варианта: снос «Стэмфорд Бридж» и строительство новой арены на его месте или перенос стадиона на новое место. Инсайдеры по-разному описывают ситуацию, но большинство считают, что Боули хочет сохранить историческую локацию стадиона, в то время как Эгбали и Clearlake уверены, что стоит переехать.

Оба варианта проблемные. Первый – тем, что для начала реконструкции клубу все еще нужно выкупить часть земли вокруг стадиона. The Telegraph рассказал, что клуб работает в этом направлении: в прошлом году «Челси» выкупил практически всю территорию особняка сэра Оствальда Столла, который располагается вплотную к «Бриджу». Однако во владение клуба земля перейдет только в 2026-м. Такой вариант перестройки обойдется дороже: по предварительным подсчетам больше 2 млрд фунтов.

Второй сценарий не понравится болельщикам. Фанаты против переезда из района Фулхэм. Но это половина проблемы, ведь на самом деле поле стадиона принадлежит болельщикам: акции разделены между участниками ассоциации Chelsea Pitch Owners. Фанаты, владеющие акциями, способны наложить вето на переезд. Если Эгбали хочет провернуть переезд, ему либо придется убедить организацию фанатов, либо попробовать выкупить у организации права на поле.

Разные взгляды на эти вопросы – результат разных ожиданий. Боули работает сам на себя и не отчитывается ни перед кем, а Эгбали приходится отвечать на вопросы инвесторов Clearlake. Фонд включился в проект покупки клуба для получения выгоды. Но результаты плачевные, а «Челси» приходится только тратить и тратить. На Бехдада явно давят.

Боули никогда не рулил клубом сам. Есть вариант, что он уйдет уже в 2027-м

Мы подробно рассказывали об акционерах «Челси» весной. Вкратце: чуть больше 60% принадлежат инвестиционному фонду Clearlake Capital (его представляет Бехдад Эгбали), по 13% – у Боули, Висса и Уолтера.

Висс и Уолтер не принимают активного участия в жизни клуба – бизнесмены нашли в «Челси» хорошую возможность инвестировать. Учитывая их инертность, формально Боули – главный среди владельцев. Несмотря на больший процент у Clearlake, их доля раздроблена между большим числом акционеров компании (Эгбали как раз один из них).

Тодд был самым активным в первый год правления. Разогнав предыдущее руководство, Боули не только сам рулил трансферами летом 2022-го, но и назначил себя президентом клуба.

Зимой 2023-го в переговорах по Фернандесу, Мудрику и Бадьяшилю к Тодду подключился Эгбали. Пару владельцев часто видели вместе на матчах «Челси», но Боули постепенно исчез из поля зрения. В сезоне-2023/24 Эгбали практически всегда появлялся на стадионе один.

В марте 2024-го стало известно, что новое руководство «Челси» изначально договорилось о возможной передаче роли председателя клуба раз в пять лет. Сейчас эту должность занимает Боули, а в 2027-м его может сменить либо Эгбали, либо Хосе Фелисиано (еще один руководитель Clearlake). В то же время поползли слухи, что Боули отошел от дел в «Челси», и, возможно, в руководстве зреет конфликт. Инсайдер Мэтт Лоу опроверг.

В начале сезона-2024/25 Боули посетил два матча: с «Манчестер Сити», где запомнился уходом после второго пропущенного, и с «Вулверхэмптоном». В третьем туре против «Кристал Пэлас» на «Бридже» появился Эгбали в окружении спортивных директоров. Но уже без Боули.

Форма «Челси» – в стиле панк-рока 70-х. Лондон был его культурной столицей

Фото: Gettyimages.ru /Chris Brunskill/Fantasista, Mike Hewitt, Julian Finney, Ryan Pierse, Clive Rose; East News /Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media via AP Images