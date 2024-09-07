«Барса» планирует продлить контракт с Берналем и поднять ему зарплату. 17-летний хавбек порвал «кресты» в августе

Теги Барселона Ла Лига травмы деньги Здоровье Марк Берналь Футбол

«Барселона» планирует продлить контракт с Марком Берналем.

По информации Marca, на следующей неделе руководство клуба проведет собрание, на которой обсудит будущее полузащитника.

17-летний игрок принял участие в предсезонном туре команды по США и стартовал в первых трех матчах Ла Лиги. В матче 3-го тура против «Райо Вальекано» (2:1) он порвал крестообразную связку левого колена, вскоре ему предстоит операция.

В июле испанец подписал контракт с клубом до 2026 года с возможностью продления еще на три сезона и отступными в ​​20 млн евро. Будучи несовершеннолетним, он не может заключать соглашения более чем на три года, поэтому стороны хотели бы, чтобы продление автоматически активировалось после его 18-летия в мае. Кроме того, новый контракт будет подразумевать улучшенную зарплату.

Отмечается, что таким образом «Барселона» хочет продемонстрировать доверие Берналю и готовность ожидать его полного восстановления.

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15 комментариев
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Ответ войд
Щя придёт бажилич и будет вещать про очередного "бриллианта" с распиаренной ламаси)
Распиаренная Ла Масия - 3 Голден Боя и 8 ЗМ.
Гипер-ультра Кастилья - лол, кек, чебурек
+9
-3
+6
Ответ Amalfitano
Молодые игроки барсы хороши, но не стоит их нагружать как будто это 25-ти летние матёрые игроки. Физиологию не обманешь. Да и статистику тоже. У скольких молодых игроков Барсы проблемы с коленями за последние 2-3 года? С ужасом жду взросления Ямаля. Может хотя бы он избежит этого.
Чел 5-6 неполных матчей провел . Кресты это не из-за нагрузок
+4
-2
+2
Парню скорейшего выздоровления, долгой, а самое главное очень успешной карьере в Барсе!!!
+3
-2
+1
Молодые игроки барсы хороши, но не стоит их нагружать как будто это 25-ти летние матёрые игроки. Физиологию не обманешь. Да и статистику тоже. У скольких молодых игроков Барсы проблемы с коленями за последние 2-3 года? С ужасом жду взросления Ямаля. Может хотя бы он избежит этого.
+3
-2
+1
За 4 матча стал открытием чемпионата.
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Ответ Премьер Кз
Чел 5-6 неполных матчей провел . Кресты это не из-за нагрузок
А из-за чего?)) Из-за бургеров?)
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Ответ Amalfitano
А перед этим была предсезонка которую он в жизни не видел. Да и остальные взрослые высказались про нагрузки которых давно не было.
Все команды берут на предсезонку молодых игроков; это стандартная практика. К тому же никто там не надрывается: она создана, чтобы футболисты набирали форму перед сезоном. Не будь ее, они бы, наоборот, чаще ломались.
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Ответ войд
Щя придёт бажилич и будет вещать про очередного "бриллианта" с распиаренной ламаси)
Новый меси. Других они не выпускают.
+3
-3
0
Ответ Tristan...
Распиаренная Ла Масия - 3 Голден Боя и 8 ЗМ. Гипер-ультра Кастилья - лол, кек, чебурек
Карвахаль, Хакими Браим Диас Рауль Касильяс Тео
+1
-1
0
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