«Барса» планирует продлить контракт с Берналем и поднять ему зарплату. 17-летний хавбек порвал «кресты» в августе

«Барселона» планирует продлить контракт с Марком Берналем.

По информации Marca, на следующей неделе руководство клуба проведет собрание, на которой обсудит будущее полузащитника.

17-летний игрок принял участие в предсезонном туре команды по США и стартовал в первых трех матчах . В матче 3-го тура против «Райо Вальекано» (2:1) он порвал крестообразную связку левого колена, вскоре ему предстоит операция.

В июле испанец подписал контракт с клубом до 2026 года с возможностью продления еще на три сезона и отступными в ​​20 млн евро. Будучи несовершеннолетним, он не может заключать соглашения более чем на три года, поэтому стороны хотели бы, чтобы продление автоматически активировалось после его 18-летия в мае. Кроме того, новый контракт будет подразумевать улучшенную зарплату.

Отмечается, что таким образом « » хочет продемонстрировать доверие Берналю и готовность ожидать его полного восстановления.