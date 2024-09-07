«Барса» планирует продлить контракт с Берналем и поднять ему зарплату. 17-летний хавбек порвал «кресты» в августе
«Барселона» планирует продлить контракт с Марком Берналем.
По информации Marca, на следующей неделе руководство клуба проведет собрание, на которой обсудит будущее полузащитника.
17-летний игрок принял участие в предсезонном туре команды по США и стартовал в первых трех матчах Ла Лиги. В матче 3-го тура против «Райо Вальекано» (2:1) он порвал крестообразную связку левого колена, вскоре ему предстоит операция.
В июле испанец подписал контракт с клубом до 2026 года с возможностью продления еще на три сезона и отступными в 20 млн евро. Будучи несовершеннолетним, он не может заключать соглашения более чем на три года, поэтому стороны хотели бы, чтобы продление автоматически активировалось после его 18-летия в мае. Кроме того, новый контракт будет подразумевать улучшенную зарплату.
Отмечается, что таким образом «Барселона» хочет продемонстрировать доверие Берналю и готовность ожидать его полного восстановления.
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