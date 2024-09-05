Пиняев о «Зените»: «Не было никаких предложений. Если нахожусь в «Локо», мои мысли только об этой команде»

Сергей Пиняев заявил, что не получал предложений о переходе в «Зенит».

«Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Стараюсь исходить из того, что идти нужно шаг за шагом.

Если я нахожусь в «Локомотиве», мои мысли только об этой команде. О « » я не думал», — сказал вингер « ».

В 6 матчах сезона Мир на счету 1 гол и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.