Пиняев о «Зените»: «Не было никаких предложений. Если нахожусь в «Локо», мои мысли только об этой команде»
Сергей Пиняев заявил, что не получал предложений о переходе в «Зенит».
«Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Стараюсь исходить из того, что идти нужно шаг за шагом.
Если я нахожусь в «Локомотиве», мои мысли только об этой команде. О «Зените» я не думал», — сказал вингер «Локомотива».
В 6 матчах сезона Мир РПЛ на счету Пиняева 1 гол и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.