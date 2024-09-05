Пиняев о «Зените»: «Не было никаких предложений. Если нахожусь в «Локо», мои мысли только об этой команде»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев заявил, что не получал предложений о переходе в «Зенит».

«Не было никаких предложений. Зачем думать о каком-то следующем шаге, если ты не сделал текущий? Стараюсь исходить из того, что идти нужно шаг за шагом. 

Если я нахожусь в «Локомотиве», мои мысли только об этой команде. О «Зените» я не думал», — сказал вингер «Локомотива».

В 6 матчах сезона Мир РПЛ на счету Пиняева 1 гол и 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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7 комментариев
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Об манчестер Юнайтед
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Еще бы были. Сидишь под Тикнизяном и деградируешь. Какие могут быть предложения от Зенита?!
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Он прав, но развития у него почти нет. Ему бы в зарубежный чемпионат, ту же Ередевизи, там молодые неплохо прогрессируют.
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Такой типичный ответ почти всех в дальнейшем переехавших
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Ответ Илья Базин
Он прав, но развития у него почти нет. Ему бы в зарубежный чемпионат, ту же Ередевизи, там молодые неплохо прогрессируют.
О, диванные советы подъехали.
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