Классен о переходе в «Люнгбю»: «Были предложения из России, но я хотел вернуться в Европу и развиваться здесь. Многие уезжали из Дании в большие клубы»

Леон Классен рассказал о своем переходе в «Люнгбю».

Минувшим летом защитник расторг контракт со « ».

— Я очень доволен переходом. Меня хорошо приняли в команде, уже успел со всеми познакомиться.

— Про Россию в команде что-нибудь спрашивали?

— Да, им многое интересно. Рассказывал о стране только хорошее — в частности, что играл в великом клубе.

— Почему ты выбрал именно Данию?

— Хотел вернуться в Европу и развиваться здесь. Были разные предложения, в том числе из России. Но выбрал датский чемпионат, здесь много сильных команд.

К тому же к этой лиге в Европе довольно пристальное внимание — многие футболисты уезжали отсюда в большие клубы. Не собираюсь оставаться в Дании надолго — хочу проявить себя, а затем сделать следующий шаг в карьере.

— Писали, что у тебя было два варианта продолжения карьеры в . Какие это клубы?

— Если честно, сам не знаю. Мне только говорили, что такая возможность действительно была, но моим приоритетом оставалась Европа.

— « » после «Спартака» — команда другого масштаба?

— Клуб, конечно, скромнее, чем «Спартак», который даже в Европе все знают. Попроще и инфраструктура – стадион, база. Но мы все как одна большая семья, друг другу во всем помогаем. Клуб немного напоминает «Тироль», где я играл до переезда в Россию, – сказал .