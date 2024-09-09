Классен о переходе в «Люнгбю»: «Были предложения из России, но я хотел вернуться в Европу и развиваться здесь. Многие уезжали из Дании в большие клубы»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Дания Люнгбю Леон Классен Спорт-Экспресс Футбол

Леон Классен рассказал о своем переходе в «Люнгбю».

Минувшим летом защитник расторг контракт со «Спартаком».

— Я очень доволен переходом. Меня хорошо приняли в команде, уже успел со всеми познакомиться.

— Про Россию в команде что-нибудь спрашивали?

— Да, им многое интересно. Рассказывал о стране только хорошее — в частности, что играл в великом клубе.

— Почему ты выбрал именно Данию?

— Хотел вернуться в Европу и развиваться здесь. Были разные предложения, в том числе из России. Но выбрал датский чемпионат, здесь много сильных команд. 

К тому же к этой лиге в Европе довольно пристальное внимание — многие футболисты уезжали отсюда в большие клубы. Не собираюсь оставаться в Дании надолго — хочу проявить себя, а затем сделать следующий шаг в карьере.

— Писали, что у тебя было два варианта продолжения карьеры в РПЛ. Какие это клубы?

— Если честно, сам не знаю. Мне только говорили, что такая возможность действительно была, но моим приоритетом оставалась Европа.

— «Люнгбю» после «Спартака» — команда другого масштаба?

— Клуб, конечно, скромнее, чем «Спартак», который даже в Европе все знают. Попроще и инфраструктура – стадион, база. Но мы все как одна большая семья, друг другу во всем помогаем. Клуб немного напоминает «Тироль», где я играл до переезда в Россию, – сказал Классен.

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1 комментарий
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Как по мне, неплохой левый латераль. Просто не удалось раскрыть свои лучшие качества в Спартаке. Может из за недостаточного времени на поле... Не знаю
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