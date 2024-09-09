Классен о переходе в «Люнгбю»: «Были предложения из России, но я хотел вернуться в Европу и развиваться здесь. Многие уезжали из Дании в большие клубы»
Леон Классен рассказал о своем переходе в «Люнгбю».
Минувшим летом защитник расторг контракт со «Спартаком».
— Я очень доволен переходом. Меня хорошо приняли в команде, уже успел со всеми познакомиться.
— Про Россию в команде что-нибудь спрашивали?
— Да, им многое интересно. Рассказывал о стране только хорошее — в частности, что играл в великом клубе.
— Почему ты выбрал именно Данию?
— Хотел вернуться в Европу и развиваться здесь. Были разные предложения, в том числе из России. Но выбрал датский чемпионат, здесь много сильных команд.
К тому же к этой лиге в Европе довольно пристальное внимание — многие футболисты уезжали отсюда в большие клубы. Не собираюсь оставаться в Дании надолго — хочу проявить себя, а затем сделать следующий шаг в карьере.
— Писали, что у тебя было два варианта продолжения карьеры в РПЛ. Какие это клубы?
— Если честно, сам не знаю. Мне только говорили, что такая возможность действительно была, но моим приоритетом оставалась Европа.
— «Люнгбю» после «Спартака» — команда другого масштаба?
— Клуб, конечно, скромнее, чем «Спартак», который даже в Европе все знают. Попроще и инфраструктура – стадион, база. Но мы все как одна большая семья, друг другу во всем помогаем. Клуб немного напоминает «Тироль», где я играл до переезда в Россию, – сказал Классен.