Экс-защитник «Спартака» Классен перешел в датский «Люнгбю». Контракт – на два года

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Леон Классен перешел в «Люнгбю».

Экс-защитник «Спартака» заключил двухлетний контракт с датским клубом, сообщает пресс‑служба «Люнгбю».

Классен выступал за «Спартак» с декабря 2021 года. Этим летом клуб объявил о расторжении контракта с 24‑летним футболистом по соглашению сторон.

 

Фото: lyngby-boldklub.dk

16 комментариев
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Ответ dreamstep
Посидел 2 года на скамейке, и дальше поехал. Чего брали спрашивается?
Ну 500 тыс. отдавали на случай: а вдруг. Вдруг не произошло.
Зенит вон Волкова себе взяли такого же по уровню, только не за 500 тысяч, а за 5 + 2 миллиона.
До этого Адамов был за 5 млн.
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Удачи тебе Леон!!!
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Классен устроился
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Хочется чтобы Леон заиграл, в Спартаке у него немного не получилось. Игрок недооценëнный, как мне кажется!
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Ответ Константин Эсперов
Брали на подмену Айртону , но где то просчитались .
Так ему толком не дали шанса в основе
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Ответ юра георгиевский
Комментарий скрыт
Бакаев.
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Брали на подмену Айртону , но где то просчитались .
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Ну удачи, закрепиться в основе!
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Удачи, Леон!!!
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Ответ dreamstep
Посидел 2 года на скамейке, и дальше поехал. Чего брали спрашивается?
Лучше бы русский был какой-то в спортивном блоке или Эшварт, при нем и Дуарте, и Бабич приехал, мартинс тоже если не ошибаюсь
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Ответ Дмитрий Пузырёв
Хочется чтобы Леон заиграл, в Спартаке у него немного не получилось. Игрок недооценëнный, как мне кажется!
Да слабый он игрок, через год никто и не вспомнит, что он существует.
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