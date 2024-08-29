Экс-защитник «Спартака» Классен перешел в датский «Люнгбю». Контракт – на два года

Леон Классен перешел в «Люнгбю».

Экс-защитник «Спартака» заключил двухлетний контракт с датским клубом, сообщает пресс‑служба «Люнгбю».

Классен выступал за «Спартак» с декабря 2021 года. Этим летом клуб объявил о расторжении контракта с 24‑летним футболистом по соглашению сторон.

Фото: lyngby-boldklub.dk