Фомин и «Динамо» согласовали новый 5-летний контракт. Хавбек мог стать свободным агентом в июне 2025-го

Даниил Фомин продолжит выступать за «Динамо» и в следующем сезоне.

« » и договорились о продлении контракта», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Новое соглашение 27-летнего хавбека будет рассчитано до лета 2029 года, уточняет инсайдер Иван Карпов.

Действующий договор Фомина с бело-голубыми – до июня 2025-го.

В 4 матчах сезона Мир на счету полузащитника 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.