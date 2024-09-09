Фомин и «Динамо» согласовали новый 5-летний контракт. Хавбек мог стать свободным агентом в июне 2025-го
Даниил Фомин продолжит выступать за «Динамо» и в следующем сезоне.
«Динамо» и Даниил Фомин договорились о продлении контракта», – сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
Новое соглашение 27-летнего хавбека будет рассчитано до лета 2029 года, уточняет инсайдер Иван Карпов.
Действующий договор Фомина с бело-голубыми – до июня 2025-го.
В 4 матчах сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
Был период(при Шварце) когда казалось, что ещё чуть-чуть и уедет в Европу. После промаха в финале сдал, конечно, но лишним в текущем составе он точно не будет
Удачи и без травм, всем игрокам Динамо.