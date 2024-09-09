Фомин и «Динамо» согласовали новый 5-летний контракт. Хавбек мог стать свободным агентом в июне 2025-го

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин ТАСС Футбол

Даниил Фомин продолжит выступать за «Динамо» и в следующем сезоне.

«Динамо» и Даниил Фомин договорились о продлении контракта», – сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Новое соглашение 27-летнего хавбека будет рассчитано до лета 2029 года, уточняет инсайдер Иван Карпов.

Действующий договор Фомина с бело-голубыми – до июня 2025-го.

В 4 матчах сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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5 комментариев
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Сдулся Фома, увы...
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Все еще нужен Динамо, ноги Вендела сами себя не покалечат.
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Ну и хорошо.
Был период(при Шварце) когда казалось, что ещё чуть-чуть и уедет в Европу. После промаха в финале сдал, конечно, но лишним в текущем составе он точно не будет
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Всё правильно сделало руководство Динамо, что заранее продлило игрока стартового состава команды, Фомина.
Удачи и без травм, всем игрокам Динамо.
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