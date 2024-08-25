Фомин почувствовал недомогание вчера перед тренировкой и пропустит 7-10 дней. Он не сыграет с «Крыльями» и «Оренбургом»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы Динамо Москва Даниил Фомин Р-Спорт Марцел Личка Футбол

Марцел Личка высказался о состоянии здоровья Даниила Фомина.

«Динамо» проиграло «Краснодару» (0:1) в матче 6-го тура Мир РПЛ. Полузащитник бело-голубых Даниил Фомин пропустил этот матч. 

Ранее хавбек вошел в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи против команд Вьетнама и Таиланда, которые состоятся 5 и 7 сентября соответственно.

«Думаю, он не поедет. Вчера перед тренировкой он почувствовал недомогание.

Доктор после УЗИ сказал, что он пропустит 7-10 дней. В Самару и Оренбург он не поедет», – сказал Личка на пресс-конференции.

28 августа бело-голубые сыграют с «Крыльями» в Фонбет Кубке России, а 1 сентября проведут матч с «Оренбургом» в 7-м туре чемпионата России. 

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5 комментариев
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Жаль, но Фомин окончательно мутировал в Макарова. Бегает зомби – жалкая тень себя былого, и по инерции что-то делает через силу.
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Абсолютно амёбный футболист.
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верно, сдал прилично.
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