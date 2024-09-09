«Соболев пока еще не вписан в игру «Зенита» и выглядит как инородное тело. Но притирается». Рапопорт о форварде

Борис Рапопорт оценил дебют Александра Соболева за «Зенит».

Экс-форвард «Спартака» сыграл 85 минут в товарищеском матче с «Кайратом» (4:3).

«Соболев очень старался, это было видно. Пока еще он не вписан в игру и выглядит как инородное тело. Но притирается. Много боролся, двигался, поучаствовал в комбинациях, которые привели к голам в ворота «Кайрата».

Хотя мне сложно представить, куда его будут ставить, когда у «Зенита» появятся на поле все ведущие игроки. Соболев ведь много пропустил, ему надо набирать форму. Не факт, что Семак будет ставить трех форвардов в официальных матчах, как было в игре с «Кайратом». Кроме Соболева, впереди еще играли во втором тайме Кассьерра и Гонду.

Лично для меня Соболев в форме «Зенита» смотрится непривычно. Я вспоминаю, когда в петербургскую команду пришел Дзюба, он как-то сразу стал ближе к ней. Посмотрим, получится ли это у другого бывшего спартаковца. Во всяком случае, раз Семак пригласил Соболева в «Зенит», значит, знает, как будет его использовать», – сказал экс-тренер « ».