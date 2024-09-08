Роналду не попал в старт Португалии на матч с Шотландией

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Шотландии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду начнет в запасе матч с Шотландией.

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» не попал в стартовый состав Португалии на матч 2-го тура Лиги наций.

В предыдущем матче против сборной Хорватии (2:1) Роналду вышел в стартовом составе и забил 900-й гол в своей карьере.

Роналду не выйдет в старте Португалии в официальном матче впервые с 10 ноября 2022 года – тогда форвард остался в запасе на матч против Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

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42 комментария
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Ригоберке не угодить) кр7 в старте, у него горит, он на замене у него горит. Самый преданный фанат кр7 в мире пожалуй
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Ответ Sminem
В очередной раз доказал, что его интересует набивать стату на слабых соперниках. Или нет?
С каких пор Хорватия слабый соперник?)
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
С каких пор Хорватия слабый соперник?)
для мессифилов все кому забивает Роналду слабые. для них даже хорваты недавно любителями стали
+10
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взбунтовался мортинез
+8
-3
+5
Ответ Любезный Коссутий
Кришти уступил дорогу молодым. внезапно!
Еще неизвестно, было ли это санкционировано самим рональду, учитывая, что мартинес по своим функциям равен коврику в прихожей, его за такое могут и уйти, как с руди гарсией в аль-насре случилось
+7
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+4
Ответ Sminem
для мессифилов все кому забивает Роналду слабые. для них даже хорваты недавно любителями стали
Я так и подумал, но на всякий случай уточнил)
+3
-1
+2
Ответ Sminem
для мессифилов все кому забивает Роналду слабые. для них даже хорваты недавно любителями стали
Причем здесь Месси?)
+4
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+2
Ответ Антон Bratishchev
Ну наконец-то
С ним сборная вдесятером играет
+4
-3
+1
Ответ Sminem
Комментарий удален модератором
А футбольная база роналду адекватная, по-твоему? Ржунимагу
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в раздевалке потоп
+7
-7
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Ответ Антон Bratishchev
Пятую точку
Видимо да
+1
-1
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Ответ Контрольный выстрел
Хату поставил на увольнение?)
Пятую точку
+2
-2
0
Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Хату поставил на увольнение?)
+2
-2
0
Кришти уступил дорогу молодым. внезапно!
+3
-3
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Ответ Антон Bratishchev
А ты 900 голов забей)
Во дворе уже давно забил:)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
А ты 900 голов забей)
+6
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
С каких пор Хорватия слабый соперник?)
Как минимум с прошлого евро)
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И это в 39 лет...
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Ответ Контрольный выстрел
Причем здесь Месси?)
Комментарий удален модератором
Комментарий удален пользователем
Национальный праздник в стране, получается
+2
-2
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Видимо, не тянет уже
+2
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Да? Ну тогда переключаюсь на Швейцария - Испания. Вопрос кого смотреть отпал.
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Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Подбери
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С утра федерация футбола портков валялась в ногах Кринж7
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