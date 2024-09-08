Роналду не попал в старт Португалии на матч с Шотландией

Криштиану Роналду начнет в запасе матч с Шотландией.

Нападающий сборной и « » не попал в стартовый состав Португалии на матч 2-го тура наций.

В предыдущем матче против сборной Хорватии (2:1) вышел в стартовом составе и забил 900-й гол в своей карьере.

Роналду не выйдет в старте Португалии в официальном матче впервые с 10 ноября 2022 года – тогда форвард остался в запасе на матч против Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.