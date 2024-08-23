Роберто Мартинес о Роналду: «Уже не тот игрок, что 10 лет назад, но теперь у него еще больше опыта. Он лучший форвард в португальском футболе по многим показателям»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пепе Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес считает, что Роналду остается лучшим форвардом Португалии.

Роналду выступает за основную сборную Португалии с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах.

Вчера 39-летний игрок забил за «Аль-Наср» в матче первого тура лиги Саудовской Аравии против «Аль-Раэда» (1:1). 

«Двери в сборную для него всегда открыты. Для нас важно, что Криштиану играет за свой клуб, что он активен. Мы следим за ним, как и за остальными игроками. Он наш капитан. Его физические данные очень хорошие, а настрой важен для команды.

Да, он уже не тот игрок, каким был 10 лет назад. Но теперь у него еще больше опыта. Нет смысла говорить о возрасте, потому что есть пример Пепе, безупречно сыгравшего на Евро. Опыт на уровне сборной очень важен с точки зрения помощи молодым игрокам.

Мы оцениваем Криштиану так же, как других игроков. По многим показателям он лучший форвард в португальском футболе», – сказал главный тренер сборной Португалии

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52 комментария
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Просто безумие, КПД Криша - выйти на 30 минут, постараться сделать разницу, он уже МНОГО лет тащит нереально талантливую сборную Португалии назад, ну нельзя строить игру вокруг 39 летнего нападающего, хоть это Криш, Месси, Пеле или Марадона, дайте дорогу молодым уже, но нет, будем смотреть на пенсионера в основе, который до 45 лет играть собрался
+58
-11
+47
Этот позор против Словакии должен был стоить тебе поста. Роналду не должен играть в старте в сборной у которой чемпионский состав. Он худший по всем оценкам, впечатлениям, но он продолжал играть. Рамуш или Жота намного больше подходили в центре нападения под возможности Португалии, они намного комаднее. По-итогу ни игры, ни результата
+46
-10
+36
Ответ Угараю_с_вас
Рамуш вообще нулевый, а вот Жота точно был бы намного лучше) не понимаю почему его весь Евро мариновали
Рамуш сыграл 20 минут на турнире против Грузии) Даже шанса не дал этот Мартинес
+23
-4
+19
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Сказочный манямирок Геннадия Тимченко, над которым смеется весь спортс
+16
-3
+13
Его опыт пригодится на скамейке запасных да в раздевалке (и то под вопросом). Типа похлопать по плечу молодежь, сказать пару напутствий, что-то крикнуть с бровки и тд. Да и все в принципе.
+13
-1
+12
Ответ Юсуф Тайсумов
Прочем тут Месси который взял ЧМ со своей сборной будучи лучшим игроком турнира наравне с ЭМбаппе
ЭМбаппе совершенно не было видно в четвертьфинале с Англией и полуфинале с Марокко. Месси же совершал голевое действие в каждом матче плей-офф.
+19
-8
+11
Рамуш 3 гола в плей-офф чм за один матч
Рональду 0 голов за всю жизнь

Почему они лгут постоянно? 🧐
+11
-1
+10
Ответ Dzhansug Bukiya
Просто безумие, КПД Криша - выйти на 30 минут, постараться сделать разницу, он уже МНОГО лет тащит нереально талантливую сборную Португалии назад, ну нельзя строить игру вокруг 39 летнего нападающего, хоть это Криш, Месси, Пеле или Марадона, дайте дорогу молодым уже, но нет, будем смотреть на пенсионера в основе, который до 45 лет играть собрался
Прочем тут Месси который взял ЧМ со своей сборной будучи лучшим игроком турнира наравне с ЭМбаппе
+24
-16
+8
"Уже не тот игрок, что 10 лет назад"
Ну на это Рон может обидеться, ведь он считает что время над ним не властно и он всё такой же. От пикового Роналду у него остался только низкий процент жира, тут не придраться
+8
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+7
давай, тряпка, вези его на ЧМ-26, последних ЧМ и ЧЕ с 1 голом с пенальти, видимо, мало
+7
0
+7
Ноль голов на ЧМ и ЧЕ доказывают, что Мартинес иди..т.. Только иди..ту нравятся голы в СА больше, чем в сборной.. А-ха-ха-ха.. 🤣.. Эффективность Месси за карьер - 0, 78, Авейру 0,73.. Но фаны балласта продолжают считать голы балласта и безтрофейника как манну небесную..🤭😂.. Ну а чё им остаётся?. У Авейру, в отличии от Месси, везде обсер.. Везде.. Е-е-е-е-е-е!!.. 👍👏😄
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Роналду уже не тот?!
По многим показателям лучший в португальском футболе?!

Да что этот некрасивый фрукт себе позволяет!
Пирс Морган уже вылетает в Эр-Рияд, а Катя Авейру уже начала писать пост.
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Отличие КриРо от Месси или упомянутого Пепе - его позиция нападающего. Если Лео может сыграть плеймейкера и пешком ходить весь матч, выполнив несколько филигранных пасов на выходы или под подачу с флангов, после которых будет обострение; а Пепе не так важна скорость в центре защиты, как умение выбрать позицию, сила и реакция - и он уже полезен для команды; то Роналду нужно и бегать и забивать - это сложно в 39.
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Ладно бы сейчас были дремучие времена, видеть игры португальца могли бы не ттлько лишь все, и тренер мог бы какими-то общими фразами неразумным болелам рассказывать, какой Роналду полезный.. Про опыт, ауру, энергетику и прочее..

Но сейчас информационный век. Люди по дефолту получают кучу статистической инфы, аналитики и прочего.. И по всем этим критериям Рон пассажир.. Но самое грустное, что донность Роналду видна невооруженным глазом. Даже челу, кто случайно мимо телевизора проходит.
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+5
Ответ atomio
Его опыт пригодится на скамейке запасных да в раздевалке (и то под вопросом). Типа похлопать по плечу молодежь, сказать пару напутствий, что-то крикнуть с бровки и тд. Да и все в принципе.
Так и выигрывалось Евро💪
+5
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"... По многим показателям он лучший форвард в португальском футболе". Как лучший форвард за 5 ЧМ не обошел по голам Эйсебио, который провел 1 ЧМ?
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А что поменялось, 10 лет назад 0 голевых действий в ПО ЧМ и сейчас:)) Вся карьеры лютый кринж:))
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Ответ Угараю_с_вас
Рамуш вообще нулевый, а вот Жота точно был бы намного лучше) не понимаю почему его весь Евро мариновали
Если кто-то в команде был нулевый, то гелевый сухофрукт был минусовой вообще. Даже цз был бы эффективнее в атаке, потому что ему не дали бы пороть столько моментов
+5
-1
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Главное чтобы Роналду понимал, что он уже не тот игрок которым был 10 лет назад. И ставил основную цель, чтобы помочь молодым, а не улучшить собственные рекорды.
+6
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Кришти пора валить из сборной. в пустыне может играть хоть до 50, но сборную пора освободить от своего присутствия. этот состав заслуживает большего, чем обслуживание альтер эго старого форварда.
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Ответ mutsulhanov@icloud.com
Какое поколение ?что мешало выступить леау на евро или другим ,все смотрелись блекло кроме как пепе,бернарду силва был плох и бесполезен ,я не фанат криша но крайних тут много
Португалия вдесятером играла на Евро. Трудно было ожидать ярких действий от такой команды.
+3
0
+3
Ответ Мохнатый55
ЭМбаппе совершенно не было видно в четвертьфинале с Англией и полуфинале с Марокко. Месси же совершал голевое действие в каждом матче плей-офф.
Ну это понятно.
+3
0
+3
Ответ Jaska_1324
дали бы Эмбаппе пробивать пенальти в каждой игре, и он бы становился лучшим игроком?
Месси в плей-офф ЧМ без учёта пенальти: гол Австралии, голевая передача против Нидерландов, голевая передача против Хорватии, гол Франции.
+3
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+2
Ему уже в открытую намекают))
+2
0
+2
Ответ Владимир Владимир
При всём моём уважении к Рону - это уже смешно выглядит. В запасе он сидеть не будет, а к основе подпускать надо других футболистов, потому что впереди ЧМ. Я не понимаю Мартинеса и федерацию: они ради рекламы и скелет Рона притащат, как аргентинцы? Деньги - это важно, пиар - тоже, но здравый смысл где-то утерян.
они ради рекламы и скелет Рона притащат, как аргентинцы?
------------
Аргентинцам скелет Кришти нафиг не нужен.
+3
-1
+2
Ответ snooky
В самой Португалии, кстати, не все так однозначно. Многие, особенно кто постарше, считают сильнейшим португальским футболистом всех времен Эйсебио.
Да Руй Кошта сильнее на четыре головы. Криш же просто форвард, он как кроме бить по воротам ничего не умел на поле даже в лучшие годы.
+2
0
+2
В самой Португалии, кстати, не все так однозначно. Многие, особенно кто постарше, считают сильнейшим португальским футболистом всех времен Эйсебио.
+2
0
+2
При всём моём уважении к Рону - это уже смешно выглядит. В запасе он сидеть не будет, а к основе подпускать надо других футболистов, потому что впереди ЧМ. Я не понимаю Мартинеса и федерацию: они ради рекламы и скелет Рона притащат, как аргентинцы?

Деньги - это важно, пиар - тоже, но здравый смысл где-то утерян.
+3
-1
+2
Ответ Writer 1
Этот позор против Словакии должен был стоить тебе поста. Роналду не должен играть в старте в сборной у которой чемпионский состав. Он худший по всем оценкам, впечатлениям, но он продолжал играть. Рамуш или Жота намного больше подходили в центре нападения под возможности Португалии, они намного комаднее. По-итогу ни игры, ни результата
Роналду дно, но дело не в тренере. Ясно, что он метит на высшие посты в фифа после окончания карьеры. Его просто боятся футбольные власти страны. При любом тренере он будет выходить, пока захочет. Выглядит это максимально жалко, но таковы реалии сборной Португалии(
+2
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Он был величайшим форвардом, но это позади. Огромная беда для сборной - такой авторитетный игрок, которые не хочет понимать, что его время прошло.
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