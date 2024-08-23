Роберто Мартинес о Роналду: «Уже не тот игрок, что 10 лет назад, но теперь у него еще больше опыта. Он лучший форвард в португальском футболе по многим показателям»
Роберто Мартинес считает, что Роналду остается лучшим форвардом Португалии.
Роналду выступает за основную сборную Португалии с 2003 года. На его счету 130 голов в 212 матчах.
Вчера 39-летний игрок забил за «Аль-Наср» в матче первого тура лиги Саудовской Аравии против «Аль-Раэда» (1:1).
«Двери в сборную для него всегда открыты. Для нас важно, что Криштиану играет за свой клуб, что он активен. Мы следим за ним, как и за остальными игроками. Он наш капитан. Его физические данные очень хорошие, а настрой важен для команды.
Да, он уже не тот игрок, каким был 10 лет назад. Но теперь у него еще больше опыта. Нет смысла говорить о возрасте, потому что есть пример Пепе, безупречно сыгравшего на Евро. Опыт на уровне сборной очень важен с точки зрения помощи молодым игрокам.
Мы оцениваем Криштиану так же, как других игроков. По многим показателям он лучший форвард в португальском футболе», – сказал главный тренер сборной Португалии.
Рональду 0 голов за всю жизнь
Почему они лгут постоянно? 🧐
Ну на это Рон может обидеться, ведь он считает что время над ним не властно и он всё такой же. От пикового Роналду у него остался только низкий процент жира, тут не придраться
По многим показателям лучший в португальском футболе?!
Да что этот некрасивый фрукт себе позволяет!
Пирс Морган уже вылетает в Эр-Рияд, а Катя Авейру уже начала писать пост.
Но сейчас информационный век. Люди по дефолту получают кучу статистической инфы, аналитики и прочего.. И по всем этим критериям Рон пассажир.. Но самое грустное, что донность Роналду видна невооруженным глазом. Даже челу, кто случайно мимо телевизора проходит.
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Аргентинцам скелет Кришти нафиг не нужен.
Деньги - это важно, пиар - тоже, но здравый смысл где-то утерян.