Роналду о роли в сборной Португалии: «Всегда представляю себя игроком стартового состава, но уважаю решения тренера. Сейчас я чувствую, что по-прежнему важен команде»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Пепе высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Криштиану Роналду высказался о своей роли в сборной Португалии.

– Вы готовы продолжать играть за сборную, даже если однажды перестанете быть игроком стартового состава?

– Это вы так думаете. До конца своей карьеры я всегда буду представлять себя игроком стартового состава. Я всегда уважал решения тренера, так было во всех клубах, где я играл – так или иначе, они иногда плохо обращались со мной. Если серьезно, то, когда речь заходит о профессиональной этике, я всегда буду уважать решения тренеров. Если вы отступаете от профессиональной этики, всегда могут возникнуть противоречия, но оставим это в стороне.

Сейчас я чувствую, что по-прежнему важен для сборной, и слова тренера также это отражают. Если это изменится, и я больше не буду ценным игроком, я буду готов уйти. Но я продолжаю приезжать сюда с чистой совестью, потому что я знаю, кто я и на что способен, что я делаю и что буду продолжать делать.

Сейчас я настроен позитивно, потому что мне важно встречать лицом к лицу каждый момент, каждый цикл. У нас есть пример Пепе, который провел отличную карьеру в сборной, был примером для всех нас и ушел красиво. Все, кто играет в национальной команде, должны всегда думать о том, что они попрощаются на радостной ноте, – сказал форвард сборной Португалии и «Аль-Насра».

33 комментария
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Именно поэтому эта профурсетка скандалила на весь мир когда великий Сантуш усадил бездаря на скамейку на ЧМ22)
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«Уважаю решения тренера только тогда, когда он ставит меня в стартовый состав»🤓
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Роналду: "Мне по..., я так чувствую"
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Уважаю решения тренера только тогда, когда он ставит меня в стартовый состав»🤓
Все помнят как он "уважительно" относился к решениям тренера в МЮ) Особенно как он побежал в подтрибунку до окончания матча отказавшись выйти на замену.
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ну а кому еще со штрафных по воробьям лупить
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Ответ Капибарбер
Именно поэтому эта профурсетка скандалила на весь мир когда великий Сантуш усадил бездаря на скамейку на ЧМ22)
При этом если бы не истерики и сестры, то Португалия спокойно могла бы выиграть турнир:)
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Поэтому каждый матч с Роналду это игра в десятером против 11
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Роналду: "Сейчас я чувствую, что по прежнему важен команде".
Так сильно "предчувствие Роналду" его ещё никогда не обманывало.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Уважаю решения тренера только тогда, когда он ставит меня в стартовый состав»🤓
Уважаю решение тренера, сейчас в ближайшее 50 лет вижу себя в основе все 90 минут
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Уважаю решения тренера только тогда, когда он ставит меня в стартовый состав»🤓
Ха ха ха
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Ответ Капибарбер
Именно поэтому эта профурсетка скандалила на весь мир когда великий Сантуш усадил бездаря на скамейку на ЧМ22)
Так Сантуш с ними Евро 2016 выиграл. А потом кто-то посодействовал, чтобы его уволили)
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Вовремя уйти тоже в своем роде мастерство, класс.
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Живи еще хоть четверть века, всё будет так. Исхода нет.
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"Не важно, что я стал худшим игроком сборной на ЧМ-2022 и Евро-2024, я всегда представляю себя игроком стартового состава и по-прежнему важен команде", - сказал Роналду.
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Пока не назначат тренера с яйцами, Крыш так и будет себя ставить в стартовый состав и никогда не свалит из сборной.
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Играл, играю и буду играть за сборную, и пофиг мне, что говорит тренер и мою плохую игру, главное Криштиану так хочет, сказал Роналду.
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Время уходит, он тормозит сборную.
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тащем я клал с прибором на мнение этого португальского деда, добавил CR7
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Восхитительно, как один человек может держать в заложниках целую сборную, федерацию, страну
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Восхитительно, как один человек может держать в заложниках целую сборную, федерацию, страну
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Я в стартовом составе, а остальные в сборной по решению тренера, вот так на самом деле звучат слова Криштиану, если кто не понял, иначе обиды, слезы, стенания и другие неприятности ждут сборную Португалии в полном составе!!!…)))
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Помянем это крутое поколение сборной Португалии.
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