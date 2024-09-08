Ерохин о 4:3 с «Кайратом»: «По темпу и движению как официальный матч. «Зенит» забил четыре – это положительный результат, то, что пропустили во 2-м тайме – не очень»

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) высшая лига Казахстан Кайрат Александр Ерохин Матч ТВ Sports – Казахстан Футбол

Александр Ерохин отметил интенсивность игры в матче «Зенита» с «Кайратом» (4:3).

«Матч в плане зрелищности для болельщиков, думаю, был интересен, много голов. Для нас, что мы пропустили во втором тайме, не очень, но будем работать над ошибками. Забили четыре – это положительный результат.

По темпу и движению это был как официальный матч. Это была хорошая игра для подготовки к матчу в чемпионате. Нагрузка распределилась на всех. Во втором тайме у нас было достаточно моментов, чтобы забивать еще, но, к сожалению, не получилось», – сказал полузащитник «Зенита».

Семак о дебюте Соболева: «Было тяжеловато в первые 20 минут, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно»

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5 комментариев
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Второй тайм - это уже не футбол был. Основа все играют не на своих позициях, Семак выпускает 18летнего - тот первым же касанием привозит гол, выпускает второго такого же - тут же через него ещё голевая атака. Нападающие нападали, им по кайфу, а сзади даже Барриос откровенно забил на всё.
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Латышонок не играет - 3 пропущеных.
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Всё правильно. Выставочный матч бей-беги
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порадовало что играли и не тушевались молодые игроки.Мантуан красавчик. Лусиано просто пока не опустился на уровень рфпл-надеюсь не опустится.Соболев просто играл уже хорошо
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Ответ Onion
Второй тайм - это уже не футбол был. Основа все играют не на своих позициях, Семак выпускает 18летнего - тот первым же касанием привозит гол, выпускает второго такого же - тут же через него ещё голевая атака. Нападающие нападали, им по кайфу, а сзади даже Барриос откровенно забил на всё.
Кстати да. Я вообще хахатался с этого забитого гола. там просто трое кудесников мяча непойми что делали. Тарасов-Васильев-Чистяков. Ка-та-стро-фа. Первый, правда, потом реабилитировался :))
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