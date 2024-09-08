Ерохин о 4:3 с «Кайратом»: «По темпу и движению как официальный матч. «Зенит» забил четыре – это положительный результат, то, что пропустили во 2-м тайме – не очень»

Александр Ерохин отметил интенсивность игры в матче «Зенита» с «Кайратом» (4:3).

«Матч в плане зрелищности для болельщиков, думаю, был интересен, много голов. Для нас, что мы пропустили во втором тайме, не очень, но будем работать над ошибками. Забили четыре – это положительный результат.

По темпу и движению это был как официальный матч. Это была хорошая игра для подготовки к матчу в чемпионате. Нагрузка распределилась на всех. Во втором тайме у нас было достаточно моментов, чтобы забивать еще, но, к сожалению, не получилось», – сказал полузащитник « ».

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