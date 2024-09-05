Пиняев про 0:3 от «Краснодара»: «Рядовой матч, где уступили по результату. «Локомотив» ни на каких небесах не парил – в сезоне 30 матчей, все может поменяться»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Спорт-Экспресс Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев не видит причин для беспокойства после поражения от «Краснодара».

В 7-м туре Мир РПЛ «Локомотив» уступил со счетом 0:3, прервав победную серию из 7 матчей.

– «Локомотив» всех поразил на старте сезона, выйдя на первое место, но потом последовало крупное поражение от «Краснодара». Что случилось?

– Рядовой матч, где мы уступили по результату. У нас была хорошая серия, но рано или поздно любые серии заканчиваются. Надеюсь, что теперь начнем новую успешную.

– Есть мнение, что такое поражение спускает команду с небес на землю.

– Об этом говорит пресса, но я не соглашусь. Наша команда никуда не взлетала, ни на каких небесах не парила. Мы понимали, что лидируем, но прошло только шесть туров. А в сезоне РПЛ 30 матчей, дистанция долгая, все может поменяться в любой момент, – сказал полузащитник «Локомотива».

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