Кавазашвили о Станковиче: «При нем даже мертвые способны выскочить из гроба и побежать играть. Своим авторитетом он может зажечь игроков «Спартака, стал классным тренером»

Анзор Кавазашвили поделился мнением о Деяне Станковиче.

«В « » пришел новый тренер – очень знаменитая фигура. Думаю, что при нем даже мертвые способны выскочить из гроба и побежать играть.

Своим авторитетом он может зажечь игроков. Он был классным футболистом, а сейчас стал классным тренером», – сказал бывший вратарь красно-белых.

45-летний специалист возглавил «Спартак» перед началом сезона, на данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В качестве игрока выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды – Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.