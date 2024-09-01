Кавазашвили о Станковиче: «При нем даже мертвые способны выскочить из гроба и побежать играть. Своим авторитетом он может зажечь игроков «Спартака, стал классным тренером»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили ТАСС Футбол

Анзор Кавазашвили поделился мнением о Деяне Станковиче.

«В «Спартак» пришел новый тренер – очень знаменитая фигура. Думаю, что при нем даже мертвые способны выскочить из гроба и побежать играть.

Своим авторитетом он может зажечь игроков. Он был классным футболистом, а сейчас стал классным тренером», – сказал бывший вратарь красно-белых.

45-летний специалист возглавил «Спартак» перед началом сезона, на данный момент команда занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России.

В качестве игрока Станкович выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды – Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. 

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4 комментария
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Если ему дадут поработать пару сезонов, и не будут тыкать палки в колёса, может что-то и сможет сделать.
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Колесо Сансары через 6-7 месяцев: Станкович - ноль! опять доверили клуб непонятно кому! отдайте клуб отечественному специалисту!
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