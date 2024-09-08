Президент «Фиорентины» о трансферах: «Читал, что Кьеза перешел в «Ливерпуль» за 12 млн евро. Я продал его почти за 60 млн. Так кто хорошо работает, другие или мы?»

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо высказался о трансферах клуба.

Болельщики флорентийцев высказывали недовольство тем, что все их лучшие игроки были проданы « » за последние несколько лет: в 2020 году, в 2022 году и прошлым летом.

«Ну, а что мне делать, если они [«Ювентус»] – единственный клуб, который платит деньги?

Мы заключили большую сделку по Влаховичу, самую важную за пять лет. А посмотрите на Кьезу: я читал, что он перешел в « » за 12 млн евро. Я продал его почти за 60 млн евро.

Так кто хорошо поработал, Рокко или остальные?» – заявил президент «Фиорентины» в интервью La Gazzetta dello Sport.