Президент «Фиорентины» о трансферах: «Читал, что Кьеза перешел в «Ливерпуль» за 12 млн евро. Я продал его почти за 60 млн. Так кто хорошо работает, другие или мы?»

Теги Фиорентина Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Душан Влахович Федерико Кьеза Нико Гонсалес деньги Рокко Коммиссо Футбол

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо высказался о трансферах клуба.

Болельщики флорентийцев высказывали недовольство тем, что все их лучшие игроки были проданы «Ювентусу» за последние несколько лет: Федерико Кьеза в 2020 году, Душан Влахович в 2022 году и Нико Гонсалес прошлым летом.

«Ну, а что мне делать, если они [«Ювентус»] – единственный клуб, который платит деньги?

Мы заключили большую сделку по Влаховичу, самую важную за пять лет. А посмотрите на Кьезу: я читал, что он перешел в «Ливерпуль» за 12 млн евро. Я продал его почти за 60 млн евро.

Так кто хорошо поработал, Рокко или остальные?» – заявил президент «Фиорентины» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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10 комментариев
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С цифрами не поспоришь)
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Здесь он прав. Но за эти деньги Фиоре покупает всякий хлам компенсируя эти успешные сделки
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Они ещё Бернардески купили за 40 млн если не ошибаюсь и бесплатно отпустили
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В тегах указан Нико Гонсалес из Барсы, а не из Фиорентины
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С умом ещё тратил бы эти деньги от трансферов тогда возможно и не пришлось бы барахтаться каждый год на 7 -8 местах.
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Ну это успешный успех с последним трофеем в 2001
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А не продал бы, был бы сейчас с Никой, Влахой и Кьезой в атаке, скорее всего разрывая сериал)
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Ответ Born is the King
Здесь он прав. Но за эти деньги Фиоре покупает всякий хлам компенсируя эти успешные сделки
Именно! Ладно бы качественный скачок какой-то сделали, а по существу клуб уровня ЛК и не более
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Ответ Bunyod Turgunov
Они ещё Бернардески купили за 40 млн если не ошибаюсь и бесплатно отпустили
а есть топ-клубы которые не обжигались трансферами?
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