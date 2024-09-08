Кин о решении тренера Англии Карсли не петь гимн: «В сборной огромное давление и требования. Он никогда не пел с U21, тогда это не было проблемой»

Теги Рой Кин Ли Карсли Сборная Англии по футболу сборная Англии U-21 сборная Ирландии по футболу Лига наций УЕФА Футбол

Рой Кин высказался о решении Ли Карсли не исполнять гимн Англии.

В прошлом экс-игрок «Манчестер Юнайтед» выступал за сборную Ирландии вместе с Карсли.

Перед матчем Лиги наций с Ирландией (2:0) исполняющий обязанности тренера сборной Англии завил, что не хочет петь национальный гимн, так как это отвлекает от игры.

«Добро пожаловать в реальность работы тренером сборной Англии.

Главное – попытаться выиграть футбольные матчи, и это решит все остальное. Он прошел через молодежные команды, а это основная, и там огромное давление. Огромные требования.

Он играл за Ирландию, а также никогда не пел с U21, тогда это не было проблемой», – сказал Кин во время предматчевого репортажа на ITV.

Тренер Англии Карсли не будет петь гимн перед матчем с ирландцами: «У меня всегда были проблемы с этим, когда играл за Ирландию. Я всегда был сосредоточен на игре»

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