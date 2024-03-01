«Барса» зимой отклонила два предложения «Баварии» по Араухо – на 70+20 и 80+10 млн евро

Зимой «Барселона» отклонила два предложения «Баварии» по Рональду Араухо.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонцы не собираются продавать защитника, несмотря на финансовые проблемы и высокий интерес со стороны других клубов.

Зимой « » старалась договориться о трансфере , но «Барса» даже не рассматривала такой вариант. Сначала мюнхенский клуб через агентов сделал предложение в размере 70+20 млн евро, а самому игроку предложил значительное увеличение зарплаты. «Барса» это предложение отклонила. После этого «Бавария» улучшила предложение до 80+10 млн евро, но снова получила отказ. Отмечается, что Томас Тухель звонил футболисту, чтобы убедить его согласиться на переход.

«Барса» считает Араухо важнейшим игроком проекта и в настоящем, и в будущем. Его ценят не только за футбольные качества, но и за характер победителя, а также за высокий авторитет среди партнеров. Араухо считают будущим капитаном «Барсы».

Кроме того, как уже сообщалось ранее, сам Араухо не хотел уходить из «Барселоны». Чтобы дать игроку понять, как много он значит для клуба, «Барса» начнет переговоры о продлении контракта, который сейчас рассчитан до лета 2026 года. 14 февраля спортивный директор каталонцев встречался с агентами Араухо. Встреча прошла благоприятно. Стороны планируют новую встречу через несколько недель.

Отмечается, что Араухо беспокоит не только финансовая составляющая. Ему важно видеть, что «Барса» – конкурентоспособная команда, которая способна брать трофеи.

В этом сезоне Рональд провел 28 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил один гол и получил шесть желтых и одну красную. Полную статистику центрального защитника, которому 7 марта исполнится 25 лет, можно найти здесь.