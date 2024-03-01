«Барса» зимой отклонила два предложения «Баварии» по Араухо – на 70+20 и 80+10 млн евро

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Деку Ла Лига агенты Рональд Араухо деньги Футбол

Зимой «Барселона» отклонила два предложения «Баварии» по Рональду Араухо.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонцы не собираются продавать защитника, несмотря на финансовые проблемы и высокий интерес со стороны других клубов.

Зимой «Бавария» старалась договориться о трансфере Араухо, но «Барса» даже не рассматривала такой вариант. Сначала мюнхенский клуб через агентов сделал предложение в размере 70+20 млн евро, а самому игроку предложил значительное увеличение зарплаты. «Барса» это предложение отклонила. После этого «Бавария» улучшила предложение до 80+10 млн евро, но снова получила отказ. Отмечается, что Томас Тухель звонил футболисту, чтобы убедить его согласиться на переход.

«Барса» считает Араухо важнейшим игроком проекта и в настоящем, и в будущем. Его ценят не только за футбольные качества, но и за характер победителя, а также за высокий авторитет среди партнеров. Араухо считают будущим капитаном «Барсы».

Кроме того, как уже сообщалось ранее, сам Араухо не хотел уходить из «Барселоны». Чтобы дать игроку понять, как много он значит для клуба, «Барса» начнет переговоры о продлении контракта, который сейчас рассчитан до лета 2026 года. 14 февраля спортивный директор каталонцев Деку встречался с агентами Араухо. Встреча прошла благоприятно. Стороны планируют новую встречу через несколько недель.

Отмечается, что Араухо беспокоит не только финансовая составляющая. Ему важно видеть, что «Барса» – конкурентоспособная команда, которая способна брать трофеи.

В этом сезоне Рональд провел 28 матчей за «Барсу» во всех турнирах, забил один гол и получил шесть желтых и одну красную. Полную статистику центрального защитника, которому 7 марта исполнится 25 лет, можно найти здесь.

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50 комментариев
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Если ещё и Рональд уйдёт, то представляю, какой проходной двор в обороне Барсы будет. Нельзя его отпускать ни в коем.
+28
-3
+25
Ответ Дмитрий Рабко
Да сколько их было в "Барселоне" "лучших молодых в мире" ? Начиная с Бояна Кркича. И где они сейчас ?
«лучший в мире» - большой аванс, но араухо действительно очень хороший уровень уже сколько времени держит. Плюс атлетичный, высокий, чего Барсе зачастую не хватает. Продать его, и кого вместо брать?
+9
-1
+8
Ну и зря, выдал супер перфоманс одного сезона, надо было продавать, а то у Винисиуса уже карман отвис таскать там Араухо
+11
-4
+7
Ответ Виталий Ан
Слишком много денег предлагают. Думаю вопрос по нему закрыт и он точно уедет летом. Эти средства пойдут на усиление атаки, полузащиты. И я думаю это будет лучшим решением в этот кризисный период.
Слишком много ? Для лучшего молодого защитника мира ? Оборона Барсы не показатель его уровня, потому что ее нет, но с тренером у которого хотя бы немного поставлена оборона, Араухо топ 3 защитника сезона свободно.
+24
-17
+7
Ответ RealJon
Хейт на стороне, но, не понимаю я эту политику Барсы. Они одного шага от банкротство , а не хотят продать пока есть предложении. ясень пень все эти Араухо и Балде игроки среднего уровня. Просто получили шанс пока кризис в Барсе
Откуда информация, что Барса в "шаге от банкротства"? Испытывать финансовые трудности, это ещё далеко от банкротства.
+3
0
+3
Ответ Lanes Dark
Ну когда игроков зарегать не могут потому что нет денег, это что-то совсем из бомжарского лексикона, печально это, но Лапорта вроде начал за здравие, а сейчас Барса снова там же где была пару сезонов назад - в кризисе.
Игроков зарегать не могут, не из-за того что денег нет, а из-за превышения лимит по зп, у барсы он 415м, с потолком для быосы 375м, дело не в деньгах, а в правилах да лиги, сколько постов про это-то было, но вы не замечаете то что вам не выгодно
+3
0
+3
Ответ Виталий Ан
Слишком много денег предлагают. Думаю вопрос по нему закрыт и он точно уедет летом. Эти средства пойдут на усиление атаки, полузащиты. И я думаю это будет лучшим решением в этот кризисный период.
Сейчас за такие суммы игроков типа Мудрика и Антони покупают. А Рональд в перспективе один из лучших защитников мира. Уже сейчас его некем заменить в Барсе.
+5
-3
+2
Ответ Cristian Turcan
Слишком много ? Для лучшего молодого защитника мира ? Оборона Барсы не показатель его уровня, потому что ее нет, но с тренером у которого хотя бы немного поставлена оборона, Араухо топ 3 защитника сезона свободно.
Да сколько их было в "Барселоне" "лучших молодых в мире" ? Начиная с Бояна Кркича. И где они сейчас ?
+7
-5
+2
Ответ Виталий Ан
Слишком много денег предлагают. Думаю вопрос по нему закрыт и он точно уедет летом. Эти средства пойдут на усиление атаки, полузащиты. И я думаю это будет лучшим решением в этот кризисный период.
Спасибо, мистер эксперт. Что бы мы делали без вашего видения решения проблем))
+3
-2
+1
Ответ Леопардер
Если ещё и Рональд уйдёт, то представляю, какой проходной двор в обороне Барсы будет. Нельзя его отпускать ни в коем.
Да ты что), помню когда я недавно писал тут что Араухо один из лучших и важных игроков, мне минусов накидали, я объяснил что нынешняя форма связано с его травмой, вспомните прошлый сезон и этот до травм! Какой именно матч сейчас не скажу, но он просто уничтожил Винисиуса, дышать ему не давал, а тот нападающий топ
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+1
Ответ Виталий Ан
Возьмите в аренду еще двоих тогда и еще свободных агентов от которых не толку не прибыли не будет.
Походе такими советами они и пользуются, спасибо, я понял в чем была моя ошибка, надеюсь и Барса осознаёт свои
+1
0
+1
Ответ Виталий Ан
Слишком много денег предлагают. Думаю вопрос по нему закрыт и он точно уедет летом. Эти средства пойдут на усиление атаки, полузащиты. И я думаю это будет лучшим решением в этот кризисный период.
Вы отчасти правы, но именно по такой логике Барса нынче и пришла к тому что имеет.
+1
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+1
Ответ Adam M
Игроков зарегать не могут, не из-за того что денег нет, а из-за превышения лимит по зп, у барсы он 415м, с потолком для быосы 375м, дело не в деньгах, а в правилах да лиги, сколько постов про это-то было, но вы не замечаете то что вам не выгодно
Кстати, Вы правы, смотрю они зарабатывают под млрд, но тратят, как семиклассники, а я живу ещё старыми новостями, когда игроков просили снизить зарплаты, я не прав, но дело не выгоде, а в незнании, спасибо за мудрость
+1
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+1
Ответ Леопардер
Сейчас за такие суммы игроков типа Мудрика и Антони покупают. А Рональд в перспективе один из лучших защитников мира. Уже сейчас его некем заменить в Барсе.
Ахах) Сколько он голов привез в этом году, да и сколько Барса в этом году пропустила? С Араухо защитник не лучше чем с Антони вингер...
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Комментаторы из стана Барселоны вы до сих пор не поняли что ваш клуб банкрот?))
Выгнать Лапорту, Хави и т. д. , не продавать Араухо за 100+ мил. А где деньги брать? Еще свободных агентов искать? В аренду брать? )). Я смотрю вы вообще потеряли чувство реальности. Хорошо хоть в Барселоне руководство по умнее. Которые привели клуб к трофею в кризис.
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Набивают цену агенты чтобы подписать выгодный контракт. Вряд ли араухо нужен баварии у которой итак полно защитников
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Ответ Итачи Учиха
Если Челси Фофана купил за 80, а Бавария привозилу Де Лигта за 70, то Ара 120 минимум должен стоить
Ну челси вообще не показатель здравого смысла, ну а Де лигта смешно сравнивать, он и так на голову сильнее Араухо
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Ответ Крыс Пол
Обменять на Дайо с небольшой доплатой от мюнхенцев.
Небольшая доплата - это увеличение изначальной суммы в два раза?))
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Ответ Крыс Пол
Обменять на Дайо с небольшой доплатой от мюнхенцев.
Зачем Барсе менять своего сильного игрока на игрока слабее при небольшой доплате?
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Ответ Lanes Dark
Вы отчасти правы, но именно по такой логике Барса нынче и пришла к тому что имеет.
Возьмите в аренду еще двоих тогда и еще свободных агентов от которых не толку не прибыли не будет.
+1
-1
0
Ответ RealJon
Хейт на стороне, но, не понимаю я эту политику Барсы. Они одного шага от банкротство , а не хотят продать пока есть предложении. ясень пень все эти Араухо и Балде игроки среднего уровня. Просто получили шанс пока кризис в Барсе
Уже давно не в шаге
+1
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0
Ответ brno2020
Откуда информация, что Барса в "шаге от банкротства"? Испытывать финансовые трудности, это ещё далеко от банкротства.
Ну когда игроков зарегать не могут потому что нет денег, это что-то совсем из бомжарского лексикона, печально это, но Лапорта вроде начал за здравие, а сейчас Барса снова там же где была пару сезонов назад - в кризисе.
0
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Ответ Verziloff
Руководство тоже похоже витает в облаках, как и болельщики. Вместо того, что бы поддержать публично Хави, они молчали, либо через третьих лиц выражали недовольство им в этом сезоне. Сейчас, когда выясняется что в Барселону мало кто стремиться из толковых тренеров, они пытаются уговорить Хави остаться. И да, я тоже искренне удивляюсь болельщикам Барселоны, которые хейтят Хави, он вопреки ситуации выиграл ЛаЛигу и Суперкубок Испании, и даже в этом сезоне еще не все потеряно. Просто достаточно здраво посмотреть на ситуацию, основной конкурент берет к себе, практически любого кого захочет, а Барселоне приходиться из ближайших резервов кого-то поднимать, и подписывать свободных агентов. И если в прошлом им удалось подписать Гюндогана, Левандовски и может кого еще из топ футболистов, то в этом году к ним никто не поедет, видя ситуацию, да и денег у них нет.
Былые заслуги затуманили рассудок фанатов, но хоть иногда то надо в себя приходить! До этого чемпионства поутихли аппетиты. Но сейчас опять волна неадекватности. Я вообще нейтрален к Барселоне, но не хочется чтоб еще один топ клуб перестал существовать. Хотя бесят их ДНК и вечные разговоры про исключительность. Лапорта и Хави проводят потрясающую работу выводя клуб из глубокого кризиса. До них я не верил что это возможно. Кризис не миновал, но уже выглядит не таким сильным и решаемым, требующим больше времени только.
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Ответ Amsterdam
На месте боссов Барсы прописывал бы специальные отступные для баварии и псж в контрактах игроков. Слишком болезненное поражение от сосисочных, а псж в целом неприятен.
И для Ромы, и для Ливерпуля, такими темпами никуда продавать нельзя будет
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Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Да ты что), помню когда я недавно писал тут что Араухо один из лучших и важных игроков, мне минусов накидали, я объяснил что нынешняя форма связано с его травмой, вспомните прошлый сезон и этот до травм! Какой именно матч сейчас не скажу, но он просто уничтожил Винисиуса, дышать ему не давал, а тот нападающий топ
Сейчас бы на сливочном ботоводском спортс.ру из-за минусов переживать) Забей
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Ответ Vitto
Ахах) Сколько он голов привез в этом году, да и сколько Барса в этом году пропустила? С Араухо защитник не лучше чем с Антони вингер...
Ты забываешь, что он ещё молод. 24 года для центрального защитника - это юность. Но уже сейчас виден его громадный потенциал. Не стала бы жмотская Бавария 100 лямов за него предлагать и так хотеть его себе, если бы этого не видела. Никто не говорит, что он сейчас лучший центрдеф мира (тем более, что Хави подрядился его на фланг ставить периодически). Но в будущем - вполне.
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Ответ Cristian Turcan
Слишком много ? Для лучшего молодого защитника мира ? Оборона Барсы не показатель его уровня, потому что ее нет, но с тренером у которого хотя бы немного поставлена оборона, Араухо топ 3 защитника сезона свободно.
для лучшего молодого защитника мира - нормально. для Араухо - много.
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Ответ Muga Gappaev
Спасибо, мистер эксперт. Что бы мы делали без вашего видения решения проблем))
Хотелось бы послушать ваш план, а не пустую болтовню. Где брать деньги на игроков? Арендованные и свободные агенты ( кем играет Барселона) не дают не результата, не прибыли. Приходиться играть юниорами и перегружать их до травмы. Защитника можно найти не плохого по минимальным тратам. Эта позиция никогда дорого не стоила. А на вырученные деньги можно взять приличных игроков которые будут дорожать и приносить результаты. Подумай
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Ответ Cristian Turcan
Слишком много ? Для лучшего молодого защитника мира ? Оборона Барсы не показатель его уровня, потому что ее нет, но с тренером у которого хотя бы немного поставлена оборона, Араухо топ 3 защитника сезона свободно.
Слишком много чтоб отказаться от сделки в этот кризисный период Барселоны. Есть гораздо серьезней проблемы требующие средства.
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Ответ Леопардер
Если ещё и Рональд уйдёт, то представляю, какой проходной двор в обороне Барсы будет. Нельзя его отпускать ни в коем.
Это точно, он, конечно, иногда пожарит, но и против топов тащит, в отличии от других защей типа Кунде и Мартинеза, которые топ только против середняка.
Да там вообще половину команды нужно гнать, понабрали в очередной раз расхайпованый мусор типа Бальде, вот и пожинают плоды. Я бы вообще убрал Лапорту и Деку, выдохлись они, пропал нюх
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