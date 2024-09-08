Тренер Венгрии о 0:5 от Германии: «После второго гола мы исчезли с поля и допустили еще больше ошибок. Трудно найти этому объяснение» 

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Марко Росси 1964 Лига наций УЕФА Футбол

Марко Росси оценил поражение сборной Венгрии от Германии (0:5) в Лиге наций.

«После поражения со счетом 0:5 говорить особо не о чем. Мы хотели быть более эффективными, чем в матче группового этапа на Евро (0:2), и оставили Германии слишком много пространства для прессинга. В первом тайме мы допустили слишком много ошибок. 

Во втором тайме, после второго гола, мы исчезли с поля и допустили еще больше ошибок. Трудно найти этому объяснение», – сказал главный тренер сборной Венгрии.

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