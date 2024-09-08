Тренер Венгрии о 0:5 от Германии: «После второго гола мы исчезли с поля и допустили еще больше ошибок. Трудно найти этому объяснение» 

Марко Росси оценил поражение сборной Венгрии от Германии (0:5) в Лиге наций.

«После поражения со счетом 0:5 говорить особо не о чем. Мы хотели быть более эффективными, чем в матче группового этапа на Евро (0:2), и оставили слишком много пространства для прессинга. В первом тайме мы допустили слишком много ошибок.

Во втором тайме, после второго гола, мы исчезли с поля и допустили еще больше ошибок. Трудно найти этому объяснение», – сказал главный тренер сборной .