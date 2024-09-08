Нагельсманн о 5:0 с Венгрией: «Нужен инстинкт убийцы, Германия могла забить больше в 1-м тайме. В команде видна химия, но всегда есть куда расти»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Сборная Венгрии по футболу Юлиан Нагельсманн Лига наций УЕФА Футбол

Юлиан Нагельсманн отметил химию в игре сборной Германии.

Немецкая команда разгромила сборную Венгрии со счетом 5:0 в 1-м туре группового этапа Лиги наций.

«В начале игры, первые 5-10 минут, мы были немного небрежны и ошибались в передачах. Но потом мы доминировали, хорошо контролировали игру и создали много моментов. Нам следовало забить больше голов в первом тайме.

Нам нужно развить инстинкт убийцы, чтобы решать исходы матчей раньше. Химия в команде присутствует, пока так, но всегда есть куда расти», – сказал главный тренер сборной Германии в эфире 2DF.

7 комментариев
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Ответ Амин Чич
Что бы ты не делал с командой, какую бы игру не ставил гер Нагельсман, придет "человек с естественными руками" по ФИО Кукурела, и все ))) весь труд на смарку
Скорее человек по фамилии Тейлор. К Кукурелье нет претензий, игровой момент, вопрос к судьям
+8
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+8
Что бы ты не делал с командой, какую бы игру не ставил гер Нагельсман, придет "человек с естественными руками" по ФИО Кукурела, и все ))) весь труд на смарку
+5
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+4
Как ты мог оставить Вирца в запасе на матч с Испанией??? Их магия с Джамалом это фантастика
+3
0
+3
Немцы в порядке
+1
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Ответ Михо
Как ты мог оставить Вирца в запасе на матч с Испанией??? Их магия с Джамалом это фантастика
И еще вопрос почему постоянно забивающий Круг оставался в запасе в угоду Хавертцу
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Ответ Михо
Скорее человек по фамилии Тейлор. К Кукурелье нет претензий, игровой момент, вопрос к судьям
Это не претензия к Куку, а просто ударение на фамилию фигуранта дела )))
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