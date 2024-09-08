Нагельсманн о 5:0 с Венгрией: «Нужен инстинкт убийцы, Германия могла забить больше в 1-м тайме. В команде видна химия, но всегда есть куда расти»

Юлиан Нагельсманн отметил химию в игре сборной Германии.

Немецкая команда разгромила сборную со счетом 5:0 в 1-м туре группового этапа Лиги наций.

«В начале игры, первые 5-10 минут, мы были немного небрежны и ошибались в передачах. Но потом мы доминировали, хорошо контролировали игру и создали много моментов. Нам следовало забить больше голов в первом тайме.

Нам нужно развить инстинкт убийцы, чтобы решать исходы матчей раньше. Химия в команде присутствует, пока так, но всегда есть куда расти», – сказал главный тренер сборной Германии в эфире 2DF.