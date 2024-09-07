Гендиректор «Юнайтеда» о гангста-рэпе Промеса: «У нашего главного спонсора один из сыновей любит рэп. Есть идея, чтобы они с Квинси записали клип»
Гендиректор «Юнайтеда» анонсировал новую рэп-композицию Квинси Промеса.
В конце августа полузащитник записал трек Moscow вместе с Chardy.
– Деталей контракта вы не раскроете, но запрещено ли Квинси ходить по ночным клубам и выпускать гангста-рэп-песни?
– Ха, хороший вопрос. Мы, как футбольный клуб, за то, чтобы все сотрудники вели правильный образ жизни, при этом у каждого человека есть право выбирать, чем заниматься, особенно в выходной день, если это не влияет на работу. Каких-то супержестких запретов у нас, как и у других клубов, нет.
Что касается гангста-рэпа, у нашего главного спонсора один из сыновей любит рэп, поет, читает. И у нас уже есть идея, чтобы они записали вместе с Квинси клип. Так что в этом направлении тоже поддерживаем Промеса, – сказал Илие Чебану.
i gotta say, it was a good day