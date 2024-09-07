Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о Промесе: «Спартак» заинтересован, чтобы он вернулся при определенных обстоятельствах. Если заиграет – это актив, на котором можно заработать»

Директор «Юнайтед» из Дубая не исключил возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее экс-нападающий «Спартака» подписал годичный контракт с «Юнайтед» из ОАЭ.

– Обсуждали будущее Квинси с руководством « »?

– Мы на связи. Изначально я общался с Олегом Александровичем [ ]. Переговорили и неожиданно получили максимальное доверие и поддержку.

На словах «Спартак» поддержал , они рады, что у него есть возможность начать тренироваться с профессиональной командой и играть в официальных матчах.

А про будущее… Конечно, обсудили, что Квинси становится игроком нашей команды. «Спартак» заинтересован, чтобы он вернулся при определенных юридических обстоятельствах, если все хорошо завершится для Промеса. Но эти вопросы будем обсуждать в будущем, когда все это, дай бог, произойдет.

– То есть в голове держите, что на Квинси можно заработать денежку, продав его в «Спартак»?

– Отвечу на вопрос сухо. И спортивный директор, и я четко понимаем, что Квинси это суперактив для нашего клуба. Понимаем, что, если он начнет хорошо играть и решатся личные вопросы, он будет привлекателен, и это актив, который можно продать и заработать деньги для клуба, – сказал генеральный директор эмиратского клуба .