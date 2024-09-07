Гендиректор «Юнайтед» из Дубая о Промесе: «Спартак» заинтересован, чтобы он вернулся при определенных обстоятельствах. Если заиграет – это актив, на котором можно заработать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Илие Чебану высшая лига ОАЭ Квинси Промес деньги Олег Малышев Футбол

Директор «Юнайтед» из Дубая не исключил возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

Ранее экс-нападающий «Спартака» подписал годичный контракт с «Юнайтед» из ОАЭ.

– Обсуждали будущее Квинси с руководством «Спартака»?

– Мы на связи. Изначально я общался с Олегом Александровичем [Малышевым]. Переговорили и неожиданно получили максимальное доверие и поддержку.

На словах «Спартак» поддержал Промеса, они рады, что у него есть возможность начать тренироваться с профессиональной командой и играть в официальных матчах.

А про будущее… Конечно, обсудили, что Квинси становится игроком нашей команды. «Спартак» заинтересован, чтобы он вернулся при определенных юридических обстоятельствах, если все хорошо завершится для Промеса. Но эти вопросы будем обсуждать в будущем, когда все это, дай бог, произойдет.

– То есть в голове держите, что на Квинси можно заработать денежку, продав его в «Спартак»?

– Отвечу на вопрос сухо. И спортивный директор, и я четко понимаем, что Квинси это суперактив для нашего клуба. Понимаем, что, если он начнет хорошо играть и решатся личные вопросы, он будет привлекателен, и это актив, который можно продать и заработать деньги для клуба, – сказал генеральный директор эмиратского клуба Илие Чебану.

10 комментариев
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Юнайтед Промеса
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Не понимаете вы в дубаях, в Москве его просто любят ;)
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На словах поддержали, а по факту вытерли ноги о свою легенду, разорвав контракт и бросив.
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как же опция в контракте ,где речь идёт о бесплатном возвращении в Спартак зимой...
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Заработаете, лет через 7! )
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