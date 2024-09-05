Гендиректор «Юнайтеда» о Промесе: «Лучший игрок ОАЭ по футбольным меркам. Хотим поддержать Квинси»

Теги высшая лига ОАЭ Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

В дубайском «Юнайтеде» высказались о подписании Квинси Промеса.

«Я молодой спортивный менеджер. Подписание Промеса вызывает эмоции внутри. Но мы стараемся сразу же переходить к делу. И мы хотим поддержать Квинси, чтобы этот трансфер в конце сезона оказался удачным для «Юнайтед» и Промеса.

Мы понимаем, что по футбольным меркам это сейчас самый лучший игрок ОАЭ. Держим кулачки, чтобы он быстрее набрал форму, вышел на поле, сделал первое касание и результативное действие», – сказал гендиректор Илие Чебану.

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