Гендиректор «Юнайтед» из Дубая: «Промес любит ромбик. Там, где Квинси, всегда есть «Спартак». Это его жизнь и семья»

Гендиректор «Юнайтед» из Дубая высказался о любви Квинси Промеса к «Спартаку».

Полузащитник в качестве свободного агента заключил контракт с ФК «Юнайтед». Соглашение рассчитано на сезон-2024/25.

Сообщалось, что в договор включат пункт о бесплатном возвращении нидерландца в «Спартак» на тот случай, если с футболиста будет снят запрет на выезд из ОАЭ.

– Условия контракта – конфиденциальная информация. Понятно, есть определенные обязательства обеих сторон. Мы точно не подписывали игрока, думая о том, куда ему уходить.

У клуба серьезные задачи. У спортсмена – свои цели. Мы просто рады подписанию Промеса и тому, что он начал тренироваться с командой.

– Но он говорил что-то о « » и возможном возращении?

– Промес очень сильно любит «Спартак»! Он любит ромбик, любит болельщиков. Это его жизнь и семья. Там, где есть , всегда есть «Спартак», и наоборот, – сказал .