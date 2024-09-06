Гендиректор «Юнайтед» из Дубая: «Промес любит ромбик. Там, где Квинси, всегда есть «Спартак». Это его жизнь и семья»

Теги Спартак премьер-лига Россия Илие Чебану высшая лига ОАЭ Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Гендиректор «Юнайтед» из Дубая высказался о любви Квинси Промеса к «Спартаку».

Полузащитник в качестве свободного агента заключил контракт с ФК «Юнайтед». Соглашение рассчитано на сезон-2024/25.

Сообщалось, что в договор включат пункт о бесплатном возвращении нидерландца в «Спартак» на тот случай, если с футболиста будет снят запрет на выезд из ОАЭ.

– Условия контракта – конфиденциальная информация. Понятно, есть определенные обязательства обеих сторон. Мы точно не подписывали игрока, думая о том, куда ему уходить.

У клуба серьезные задачи. У спортсмена – свои цели. Мы просто рады подписанию Промеса и тому, что он начал тренироваться с командой.

– Но он говорил что-то о «Спартаке» и возможном возращении?

– Промес очень сильно любит «Спартак»! Он любит ромбик, любит болельщиков. Это его жизнь и семья. Там, где есть Квинси, всегда есть «Спартак», и наоборот, – сказал Илие Чебану.

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12 комментариев
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Сейчас начнется в ленте 🤣
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Особенно белую полоску на нем
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Завидуют болотные.... У ихних только бабьо на уме, вышли за ворота и забыли в какой шараге играли....
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Где Кордоба?
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Пусть форму набирает пока, ждем его весной в красно-белом (не магазин).
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Квинси классный чувак! Прошёо огонь, воду, медные трубы... и не сломался!
А завистливые люди всегда были! И он ложил на них!
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Ответ Petter Hegre
А ты у нас значит святым духом питаешься и работаешь бесплатно, типа волонтёр? Нет, тоже хочешь денежку в карман получать?!
Ты пришибленный? Человек тоннами наркоту возил!
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