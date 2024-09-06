Гендиректор «Юнайтед» из Дубая: «Промес любит ромбик. Там, где Квинси, всегда есть «Спартак». Это его жизнь и семья»
Гендиректор «Юнайтед» из Дубая высказался о любви Квинси Промеса к «Спартаку».
Полузащитник в качестве свободного агента заключил контракт с ФК «Юнайтед». Соглашение рассчитано на сезон-2024/25.
Сообщалось, что в договор включат пункт о бесплатном возвращении нидерландца в «Спартак» на тот случай, если с футболиста будет снят запрет на выезд из ОАЭ.
– Условия контракта – конфиденциальная информация. Понятно, есть определенные обязательства обеих сторон. Мы точно не подписывали игрока, думая о том, куда ему уходить.
У клуба серьезные задачи. У спортсмена – свои цели. Мы просто рады подписанию Промеса и тому, что он начал тренироваться с командой.
– Но он говорил что-то о «Спартаке» и возможном возращении?
– Промес очень сильно любит «Спартак»! Он любит ромбик, любит болельщиков. Это его жизнь и семья. Там, где есть Квинси, всегда есть «Спартак», и наоборот, – сказал Илие Чебану.
А завистливые люди всегда были! И он ложил на них!