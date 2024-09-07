Селюк о матчах России во Вьетнаме: «Ощущение, что спонсор РФС – «Аэрофлот». Лучше сыграли бы с работниками Шереметьево. Это больше политическая история – мол, есть международные игры»
Дмитрий Селюк недоумевает из-за готовности сборной России играть во Вьетнаме.
– Зачем туда потащили сборную?
– У меня эти вопросы давным-давно. Ощущение, что спонсор РФС – «Аэрофлот». Чем летать непонятно куда, сыграли бы с работниками Шереметьево.
Это больше политическая история – что у нас, мол, есть международные игры. Соперники, конечно, очень странные, но зато можно сказать: «Победила дружба».
Понятно, что со спортивной точки зрения лучше бы сыграли с легионерами, которые не уехали играть за сборные, или сборной ФНЛ. Сопротивление было бы лучше.
Политический подтекст понятен, а с финансовой точки зрения лучше бы поля построили на эти деньги в регионах. Больше бы пользы принесло для развития футбола, – сказал футбольный агент.
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Селюк на завод пойдет. Хотя по фамилии сельское хозяйство ближе