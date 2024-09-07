Селюк о матчах России во Вьетнаме: «Ощущение, что спонсор РФС – «Аэрофлот». Лучше сыграли бы с работниками Шереметьево. Это больше политическая история – мол, есть международные игры»

Теги Сборная России по футболу РФС Дмитрий Селюк Сборная Таиланда по футболу Сборная Вьетнама по футболу агенты Футбол

Дмитрий Селюк недоумевает из-за готовности сборной России играть во Вьетнаме.

– Зачем туда потащили сборную?

– У меня эти вопросы давным-давно. Ощущение, что спонсор РФС – «Аэрофлот». Чем летать непонятно куда, сыграли бы с работниками Шереметьево.

Это больше политическая история – что у нас, мол, есть международные игры. Соперники, конечно, очень странные, но зато можно сказать: «Победила дружба».

Понятно, что со спортивной точки зрения лучше бы сыграли с легионерами, которые не уехали играть за сборные, или сборной ФНЛ. Сопротивление было бы лучше.

Политический подтекст понятен, а с финансовой точки зрения лучше бы поля построили на эти деньги в регионах. Больше бы пользы принесло для развития футбола, – сказал футбольный агент.

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6 комментариев
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навальнята обещали что Россию в Азии не ждут. а на самом деле и Вьетнам и Таиланд очень рады России
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Полетели и правильно сделали
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в теплое время года, лучше бы не играли игры сборной, а в условном ноябре, могли бы слетать в теплые страны и там сыграть
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не поспоришь
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Он не селюк. Он рагуль
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А ещё лучше - раздать детям и пенсионерам. Зачем нам футбол?
Селюк на завод пойдет. Хотя по фамилии сельское хозяйство ближе
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