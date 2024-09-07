Экс-тренер Норвегии раскритиковал Холанда после 0:0 с Казахстаном: «Одно из худших его выступлений. Он был далек от своего уровня»

Экс-тренер сборной Норвегии раскритиковал игру Эрлинга Холанда против Казахстана.

Сборная Норвегии сыграла вничью с командой в 1-м туре группового этапа Лиги наций (0:0). провел на поле весь матч.

Бывший тренер норвежской команды Эгиль Ульсен назвав выступление форварда «одним из худших», что он видел.

«У нас есть два игрока мирового уровня в сборной. Сегодня Эрлинг Холанд, к сожалению, был далек от своего уровня. Это одно из худших выступлений, что я видел от него.

временами проявляет себя, но я видел его и в лучшей форме.

Одно очко здесь – это плохо. Другие команды в этой группе не будут терять очки в матчах с Казахстаном», – сказал Ульсен для TV2.

Черчесов о Холанде, не забившем Казахстану: «Я же сказал, оружием будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Один раз прозевали, он попал в штангу, но везет тому, кто везет»