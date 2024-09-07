Экс-тренер Норвегии раскритиковал Холанда после 0:0 с Казахстаном: «Одно из худших его выступлений. Он был далек от своего уровня»
Экс-тренер сборной Норвегии раскритиковал игру Эрлинга Холанда против Казахстана.
Сборная Норвегии сыграла вничью с командой Казахстана в 1-м туре группового этапа Лиги наций (0:0). Эрлинг Холанд провел на поле весь матч.
Бывший тренер норвежской команды Эгиль Ульсен назвав выступление форварда «одним из худших», что он видел.
«У нас есть два игрока мирового уровня в сборной. Сегодня Эрлинг Холанд, к сожалению, был далек от своего уровня. Это одно из худших выступлений, что я видел от него.
Мартин Эдегор временами проявляет себя, но я видел его и в лучшей форме.
Одно очко здесь – это плохо. Другие команды в этой группе не будут терять очки в матчах с Казахстаном», – сказал Ульсен для TV2.
Черчесов о Холанде, не забившем Казахстану: «Я же сказал, оружием будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Один раз прозевали, он попал в штангу, но везет тому, кто везет»