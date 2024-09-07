Экс-тренер Норвегии раскритиковал Холанда после 0:0 с Казахстаном: «Одно из худших его выступлений. Он был далек от своего уровня»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Арсенал сборная Казахстана по футболу Эгиль Ульсен Мартин Эдегор Лига наций УЕФА Эрлинг Холанд Sports – Казахстан Футбол

Экс-тренер сборной Норвегии раскритиковал игру Эрлинга Холанда против Казахстана.

Сборная Норвегии сыграла вничью с командой Казахстана в 1-м туре группового этапа Лиги наций (0:0). Эрлинг Холанд провел на поле весь матч.

Бывший тренер норвежской команды Эгиль Ульсен назвав выступление форварда «одним из худших», что он видел.

«У нас есть два игрока мирового уровня в сборной. Сегодня Эрлинг Холанд, к сожалению, был далек от своего уровня. Это одно из худших выступлений, что я видел от него.

Мартин Эдегор временами проявляет себя, но я видел его и в лучшей форме.

Одно очко здесь – это плохо. Другие команды в этой группе не будут терять очки в матчах с Казахстаном», – сказал Ульсен для TV2.

Черчесов о Холанде, не забившем Казахстану: «Я же сказал, оружием будут наши игроки. Марочкин, Касым и Алип справились с ним. Один раз прозевали, он попал в штангу, но везет тому, кто везет»

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4 комментария
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там такой Автобус казахи выставили, что пробить не удалось - так бывает...
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Да зачем напрягаться на бестолковом никому не нужном турнире, есть АПЛ И Лига чемпионов в Мансити, правильно расставленные приоритеты 👍
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испугался АКМ и решил не рисковать
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А поиё[м тут Оттвисогуб, если казахи божили на поле). У них были скриптонит, неврит и перетонит!
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