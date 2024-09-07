«Ман Сити» и Холанд обсуждают продление контракта. Форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком команды (Marca)
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эрлингом Холандом.
Клуб обсуждает с норвежским нападающим возможность подписания нового соглашения, сообщает Marca. Представители «горожан» уже провели несколько встреч с агентом Рафаэлой Пиментой.
Если сделка будет закрыта, Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком «Сити», опередив Кевина де Брюйне. Бельгиец зарабатывает около 24 миллионов евро «чистыми» за сезон, утверждает Marca. По данным Capology, Кевину платят 24 млн евро до налогов, а не после.
Действующий контракт Холанда с английским клубом рассчитан до 2027 года.
В трех первых турах текущего сезона АПЛ Эрлинг забил 7 мячей. Его статистика – здесь.
Скорее это реакция на зарплату Мбаппе в Реале - около 40 лямов грязными.
Ведь Перес намекал что Реалу интересен Холанд.
Особенно если Пеп не продлит контракт