«Ман Сити» и Холанд обсуждают продление контракта. Форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком команды (Marca)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Рафаэла Пимента Футбол

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эрлингом Холандом.

Клуб обсуждает с норвежским нападающим возможность подписания нового соглашения, сообщает Marca. Представители «горожан» уже провели несколько встреч с агентом Рафаэлой Пиментой.

Если сделка будет закрыта, Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком «Сити», опередив Кевина де Брюйне. Бельгиец зарабатывает около 24 миллионов евро «чистыми» за сезон, утверждает Marca. По данным Capology, Кевину платят 24 млн евро до налогов, а не после.

Действующий контракт Холанда с английским клубом рассчитан до 2027 года. 

В трех первых турах текущего сезона АПЛ Эрлинг забил 7 мячей. Его статистика – здесь

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13 комментариев
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Дылда заслужил
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Холанду надо посмотреть на Мбаппе. Альвареса и что бывает когда уходишь из атакующих команд где подстраиваются под тебя и не рыпаться ))можно одну за другой ЗБ штамповать
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Забьет еще много голов в АПЛ
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Альвареса отдали, теперь все с Холанодм до конца жизни ))
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Похоже, решил остаться. Пока в Сити Пеп, уходить нет смысла.
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Ответ Александр Александров_1116356972
Альвареса отдали, теперь все с Холанодм до конца жизни ))
Альварес скамеечник перед Эрлингом)
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Ответ Кино Музыка
Похоже, решил остаться. Пока в Сити Пеп, уходить нет смысла.
А куда можно уйти из Сити кроме Реала? А в Реале сейчас полный комплект. Хотя... если борец с расизмом свалит в Саудовскую Аравию за бешенными деньгами, то тогда Эрлинг мог бы подойти Мадриду, Мбаппе всяко слева удобнее играть, а сейчас вынужден центрфорвардом.
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Странно откуда взяли 24 ляма чистыми у Де Брюйне- на увадаемом Capology фигурирует 20,8 грязными.
Скорее это реакция на зарплату Мбаппе в Реале - около 40 лямов грязными.
Ведь Перес намекал что Реалу интересен Холанд.
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заслужил повышение
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Ответ tony
А куда можно уйти из Сити кроме Реала? А в Реале сейчас полный комплект. Хотя... если борец с расизмом свалит в Саудовскую Аравию за бешенными деньгами, то тогда Эрлинг мог бы подойти Мадриду, Мбаппе всяко слева удобнее играть, а сейчас вынужден центрфорвардом.
Мне кажется Эрлинг игрок Реала через год-два. Просто ощущения.
Особенно если Пеп не продлит контракт
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Ответ Dexter Morgan
Так в нормальном мире он действующий обладатель ЗМ. Справедливо. Невероятный игрок.
Или "Золотой бутсы" ?🤔
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