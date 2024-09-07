«Ман Сити» и Холанд обсуждают продление контракта. Форвард может стать самым высокооплачиваемым игроком команды (Marca)

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эрлингом Холандом.

Клуб обсуждает с норвежским нападающим возможность подписания нового соглашения, сообщает Marca. Представители «горожан» уже провели несколько встреч с агентом .

Если сделка будет закрыта, Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком « », опередив Кевина де Брюйне. Бельгиец зарабатывает около 24 миллионов евро «чистыми» за сезон, утверждает Marca. По данным Capology, Кевину платят 24 млн евро до налогов, а не после.

Действующий контракт с английским клубом рассчитан до 2027 года.

В трех первых турах текущего сезона АПЛ Эрлинг забил 7 мячей. Его статистика – здесь.