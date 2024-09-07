Эмма Хейс: «Мне не платят как Клоппу, чтобы брать отпуск на год! Мне нужно оплачивать счета»

Теги Челси Ливерпуль МЛС премьер-лига Англия Юрген Клопп женский футбол сборная США жен деньги Эмма Хейс Футбол

Эмма Хейс дала понять, что хотела бы зарабатывать намного больше.

«Мне не платят столько, сколько платят Клоппу, чтобы брать отпуск на год! Мне нужно оплачивать счета.

Но в то же время у меня есть работа, о которой я мечтала всю жизнь.

Перерыв был бы кстати, но иногда перемены – это ничуть не хуже, чем отдых. И я точно это ощутила после лета, попробовав что-то новое, посетив новые места, познакомившись с новыми людьми. Уже этого мне хватило, чтобы почувствовать себя свежее», – отметила главный тренер женской сборной США, 12 лет работавшая в «Челси».

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21 комментарий
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Тебе и не заплатят, как Клоппу.
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Зачем мнение этой самовлюбленной дамы, считающей что весь мир ей обязан, тиражировать на весь свет?

Она транслирует неадекватные, оторванные от реальности идеи, которые могут только разрушить здоровую конкуренцию в футболе, но уж точно не принести в него полезное новое.

Хейс не добилась чего-то выдающегося в женском футболе, ее команды не привлекали внимания многотысячной аудитории, но она пытается позиционировать себя как суперзвезда.

Зачем ей в этом потакать? Если у нее есть поклонники, то для них достаточно страницы в соцсети.
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Ответ Podumainemnogo
Здесь кто-нибудь вообще хоть один футбольный матч женских команд от начала и до конца посмотрел ?
Мы че дураки что ли
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Здесь кто-нибудь вообще хоть один футбольный матч женских команд от начала и до конца посмотрел ?
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Поехавшая. Никому не платят как Клоппу кроме Клоппа
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Ответ Podumainemnogo
Здесь кто-нибудь вообще хоть один футбольный матч женских команд от начала и до конца посмотрел ?
Неправильный вопрос. Начинать надо кто-то вообще хотя бы начинал смотреть матч женского чемпионата?
И вот если да, то уже досмотрели ли.
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Так Клопп и работал 9 лет без выходных, чего она удивляется? Поработай столько же и также успешно, тогда тоже наберёшь денег на год отдыха.
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А ты кто ?
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Ты надоела плакать 😪 уйди в проститутки.
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И?
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Комик Билли Бёрр хорошо высказался по поводу оплаты в футболе. Это когда Рапино без конца об этом верещала на всех углах.
Так вот он правильно сказал - у семьи Кардашьян миллиардные доходы. А у футболисток в США маленькая зарплата. Так это может потому что этот футбол женщинам просто никуда не упёрся и никто его не смотрит?
Так вот и ответ почему ей не платят как Клоппу. Это зрелище в принципе никому не нужно, ни мужчинам, ни женщинам. И существует оно только в виде благотворительности. Радоваться надо, что вообще что-то платят.
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Ответ #SharkTeam
Поехавшая. Никому не платят как Клоппу кроме Клоппа
Я ж говорю,ты нормальный и адекватный чувак.Но порой когда пишешь про ЛФК гадости,тем самым и вызываешь негатив к себе и к Манчестер Сити.Не тролль лишний раз другие клубы,можно же с уважением относится к сопернику.Я вот например про Сити писал что то нехорошее,только в ответ на хейт против Ливерпуля.А эта дамочка,действительно поехавшая.
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Как ответил директор библиотеки Мартиросян на вопрос сотрудницы Павлины Воли, как прожить на маленькую зарплату: ВОРУУУЙ!
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Ты и не Клопп
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Мне тоже не платят как Клоппу🥲
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Иди и требуй у работодателя чтобы тебе платили как Клоппу. Так и скажи: "Хочу зп как у Клоппа и ничо мне не сделашш".))
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На еду ей слава богу хватает.
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Клопп - Единственный, что слюнями брызгать, да еще и публично...
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Ответ Podumainemnogo
Здесь кто-нибудь вообще хоть один футбольный матч женских команд от начала и до конца посмотрел ?
Когда я был маленьким щеглом , меня папа водил на Рязань ВДВ , по воспоминаниям собиралось тысяч по 5-10 в зависимости от соперника . Мне нравилось , но конечно сравнивать с ,,,, настоящим ""футболом не нужно
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Ответ Alexander Gustafsson0709
Мы че дураки что ли
ахахахахаха
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Ответ Podumainemnogo
Здесь кто-нибудь вообще хоть один футбольный матч женских команд от начала и до конца посмотрел ?
Да. Ходил на Россиянку пару раз лет десять назад, до их переезда в Химки. Два раза ходил на матчи университетской команды в штатах в регулярке.
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