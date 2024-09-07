Эмма Хейс: «Мне не платят как Клоппу, чтобы брать отпуск на год! Мне нужно оплачивать счета»
Эмма Хейс дала понять, что хотела бы зарабатывать намного больше.
«Мне не платят столько, сколько платят Клоппу, чтобы брать отпуск на год! Мне нужно оплачивать счета.
Но в то же время у меня есть работа, о которой я мечтала всю жизнь.
Перерыв был бы кстати, но иногда перемены – это ничуть не хуже, чем отдых. И я точно это ощутила после лета, попробовав что-то новое, посетив новые места, познакомившись с новыми людьми. Уже этого мне хватило, чтобы почувствовать себя свежее», – отметила главный тренер женской сборной США, 12 лет работавшая в «Челси».
Она транслирует неадекватные, оторванные от реальности идеи, которые могут только разрушить здоровую конкуренцию в футболе, но уж точно не принести в него полезное новое.
Хейс не добилась чего-то выдающегося в женском футболе, ее команды не привлекали внимания многотысячной аудитории, но она пытается позиционировать себя как суперзвезда.
Зачем ей в этом потакать? Если у нее есть поклонники, то для них достаточно страницы в соцсети.
И вот если да, то уже досмотрели ли.
Так вот он правильно сказал - у семьи Кардашьян миллиардные доходы. А у футболисток в США маленькая зарплата. Так это может потому что этот футбол женщинам просто никуда не упёрся и никто его не смотрит?
Так вот и ответ почему ей не платят как Клоппу. Это зрелище в принципе никому не нужно, ни мужчинам, ни женщинам. И существует оно только в виде благотворительности. Радоваться надо, что вообще что-то платят.