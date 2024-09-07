Эмма Хейс: «Мне не платят как Клоппу, чтобы брать отпуск на год! Мне нужно оплачивать счета»

Эмма Хейс дала понять, что хотела бы зарабатывать намного больше.

«Мне не платят столько, сколько платят , чтобы брать отпуск на год! Мне нужно оплачивать счета.

Но в то же время у меня есть работа, о которой я мечтала всю жизнь.

Перерыв был бы кстати, но иногда перемены – это ничуть не хуже, чем отдых. И я точно это ощутила после лета, попробовав что-то новое, посетив новые места, познакомившись с новыми людьми. Уже этого мне хватило, чтобы почувствовать себя свежее», – отметила главный тренер женской сборной США, 12 лет работавшая в «Челси».