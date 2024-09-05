Эмма Хейс: «Считается, что женщина вряд ли сможет управлять мужской раздевалкой, но я руковожу 25 мужчинами каждый день – персоналом. Если лучший доступный тренер – женщина, игроки это примут»

Теги женский футбол сборная США жен дискриминация Эмма Хейс Футбол

Эмма Хейс уверена, что справилась бы с работой в мужском футбольном коллективе.

«Зачастую люди считают, что женщина вряд ли сможет управлять мужской раздевалкой. Я руковожу 25 мужчинами каждый день. Это персонал, с которым я работаю.

Я никогда не считала, что игроки станут проблемой. Думаю, они хотят, чтобы их тренировали, и если лучший доступный тренер – это женщина, то они это примут, как и все остальное в жизни», – сказала в эфире BBC главный тренер женской сборной США.

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17 комментариев
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"Лучший доступный тренер - женщина". Я вот ни разу не сексист, но блин, это звучит как название фильма для взрослых)
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если лучший доступный тренер - талалаев, значит этот клуб пилит бюджетное бабло
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"Я руковожу 25 мужчинами каждый день. Это персонал, с которым я работаю."

Лишний раз доказывает, что мужчины намного больше шарят в футболе, если даже в женском футболе приходится нанимать мужиков))
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Ответ Dexter Morgan
Вот нам тут смешно, а за такие формулировки на Западе можно в суде оказаться. Или уволят нафиг.
На Востоке можно оказаться в суде за другие формулировки. И это тоже не смешно.
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Не бывает не квалифицированных женщин тренеров - бывает мало водки.
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у нее явно какие-то проблемы с этим, какой-то пунктик, иначе с чего она так озаботилась "руководить мужчинами"?
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Ответ Dexter Morgan
Ну там хотя бы всегда так было. И это часть культуры, все об этом в курсе. А в Европе и США лет 20 назад всё было в порядке. И довольно свободно.
Вы весьма странно мыслите, ну да не суть. Не вижу смысла продолжать диалог в этом ключе.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
женщина бы до такого не опустилась!
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Комментарий удален модератором
Я не против женщин тренеров, но напомните, сколько женщин тренеров выигрывали ЛЧ? ЛЕ? ЛК? Хотя бы Копа Дель Сол!
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главный тренер женской сборной относительно тренеров мужских команд - это как менеджер в условном кб относительно высшего круга топ-корпорации, кстати, сколько женщин в топ-100 самых богатых людей на планете? а что им порулить не дают, в пятерочках же успешно работают, руководят своими 3 подчиненными?
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Радует, что когда нибудь весь этот бред закончится (когда перестанет быть нужным) … и начнется другой бред
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Ответ xDe xDe
"Лучший доступный тренер - женщина". Я вот ни разу не сексист, но блин, это звучит как название фильма для взрослых)
Вот нам тут смешно, а за такие формулировки на Западе можно в суде оказаться. Или уволят нафиг.
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Ответ xDe xDe
На Востоке можно оказаться в суде за другие формулировки. И это тоже не смешно.
А как дела обстоят на севере с югом
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Ответ xDe xDe
На Востоке можно оказаться в суде за другие формулировки. И это тоже не смешно.
Как хорошо, что у нас ты можешь оказаться в суде из-за брошенного стаканчика)))
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