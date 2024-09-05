Эмма Хейс: «Считается, что женщина вряд ли сможет управлять мужской раздевалкой, но я руковожу 25 мужчинами каждый день – персоналом. Если лучший доступный тренер – женщина, игроки это примут»

Эмма Хейс уверена, что справилась бы с работой в мужском футбольном коллективе.

«Зачастую люди считают, что женщина вряд ли сможет управлять мужской раздевалкой. Я руковожу 25 мужчинами каждый день. Это персонал, с которым я работаю.

Я никогда не считала, что игроки станут проблемой. Думаю, они хотят, чтобы их тренировали, и если лучший доступный тренер – это женщина, то они это примут, как и все остальное в жизни», – сказала в эфире BBC главный тренер женской сборной США.