Родри: «Становлюсь наркоманом, когда дело касается футбола. Меня не интересуют соцсети и кроссовки за 400 фунтов – с детства я гнался за чувством, которое получал от игры»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Родри Футбол

Родри назвал футбол своим наркотиком.

«Всю свою жизнь я жил между двумя мирами. Один – футбол, другой – «реальный мир». Иногда партнеры смеются надо мной из-за того, что я «нормальный». Это забавно, потому что если бы вы спросили мою жену или даже маму, они бы сказали, что я далек от того, чтобы быть нормальным. Когда дело касается футбола, я становлюсь наркоманом.

Если я и нормальный, то, вероятно, в том смысле, что меня не интересуют социальные сети или кроссовки за 400 фунтов. С детства я просто гнался за чувством [которое испытывал, играя в футбол]. Я не говорил: «Я хочу стать футболистом, чтобы у меня был Ferrari». Нет, я хотел этого потому, что чувствовал себя живым, наблюдая за игрой моих кумиров.

Помню, мне было пять лет, и в центре нашего района был общий бассейн и небольшой садик. Летом мы играли в футбол, плавали в бассейне, играли в футбол, плавали в бассейне. Шли домой на обед. Снова в бассейн. Снова в сад.

К 10 годам, если я проводил матч не очень хорошо, я целый день не мог разговаривать со своими родителями. Я был слишком недоволен собой. Я уверен, что моя мама смотрела на меня, думая: «Что, черт возьми, с ним не так? Это всего лишь игра». Но для меня это было почти как наркотик», – написал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании в своей колонке для The Players’ Tribune. 

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21 комментарий
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Родри слишком хороший и правильный для золотого мяча. Про расизм не ноет, про партнёров не ноет, ведёт себя на поле достойно, в соцсетях его нет, в скандалах не замечен, если не брать песню про Гибралтар
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Лучший футболист в мире, 3 последних сезонов точно !
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Золотые слова
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Красава 👏👏👏 просто уважуха лютая .
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Любимчик Пепа
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как же легко заговорить людей
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Вот Будущий Топ Тренер 🔥🔥🔥
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вот, - настоящий спортсмен и футболист, не то что наши потребители бабла, готовые лавку протирать лишь бы платили...
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Ответ Капибарбер
Это тебе не бесполезные голы в пустыне шакалить, просто лучший!
Как ты всегда умудряешься из ничего, приплести Криша? Уже какая-то мания
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Ответ Roman
Родри слишком хороший и правильный для золотого мяча. Про расизм не ноет, про партнёров не ноет, ведёт себя на поле достойно, в соцсетях его нет, в скандалах не замечен, если не брать песню про Гибралтар
Тоже самое с Канте было. Простой и скромный парень, который никогда не ныл о расизме, жен не менял, пенальти не требовал. Прокатили с наградами
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Ответ Roman
Родри слишком хороший и правильный для золотого мяча. Про расизм не ноет, про партнёров не ноет, ведёт себя на поле достойно, в соцсетях его нет, в скандалах не замечен, если не брать песню про Гибралтар
Ага. Месси прям вылитый Бэд бой что ему столько ЗМ надавали. Любят там плохих мальчиков.
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Ответ Roman
Родри слишком хороший и правильный для золотого мяча. Про расизм не ноет, про партнёров не ноет, ведёт себя на поле достойно, в соцсетях его нет, в скандалах не замечен, если не брать песню про Гибралтар
🤣🤣🤣
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Ответ zaebarca
Золотые слова
И Золотой мяч
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Из таких потом получаются хорошие тренеры.
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Про версия Бускетса одним словом. Удачи ему в карьере. Ну и ждём в поле
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Пора домой в Испанию
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Игрок замечательный, но слишком пресный.
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Срочно в ФК "Рехаб"!
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