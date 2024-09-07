Родри: «Становлюсь наркоманом, когда дело касается футбола. Меня не интересуют соцсети и кроссовки за 400 фунтов – с детства я гнался за чувством, которое получал от игры»

Родри назвал футбол своим наркотиком.

«Всю свою жизнь я жил между двумя мирами. Один – футбол, другой – «реальный мир». Иногда партнеры смеются надо мной из-за того, что я «нормальный». Это забавно, потому что если бы вы спросили мою жену или даже маму, они бы сказали, что я далек от того, чтобы быть нормальным. Когда дело касается футбола, я становлюсь наркоманом.

Если я и нормальный, то, вероятно, в том смысле, что меня не интересуют социальные сети или кроссовки за 400 фунтов. С детства я просто гнался за чувством [которое испытывал, играя в футбол]. Я не говорил: «Я хочу стать футболистом, чтобы у меня был Ferrari». Нет, я хотел этого потому, что чувствовал себя живым, наблюдая за игрой моих кумиров.

Помню, мне было пять лет, и в центре нашего района был общий бассейн и небольшой садик. Летом мы играли в футбол, плавали в бассейне, играли в футбол, плавали в бассейне. Шли домой на обед. Снова в бассейн. Снова в сад.

К 10 годам, если я проводил матч не очень хорошо, я целый день не мог разговаривать со своими родителями. Я был слишком недоволен собой. Я уверен, что моя мама смотрела на меня, думая: «Что, черт возьми, с ним не так? Это всего лишь игра». Но для меня это было почти как наркотик», – написал полузащитник « » и сборной в своей колонке для The Players’ Tribune.