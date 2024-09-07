Матч России с Таиландом могут перенести на воскресенье из-за тайфуна во Вьетнаме (Thanh Nien)

Теги Сборная России по футболу происшествия Сборная Таиланда по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Товарищеский матч между сборными России и Таиландом могут перенести из-за тайфуна «Яги».

Об этом сообщает Thanh Nien.

Игра должна состояться сегодня в Ханое в 20:00 по местному времени (в 16:00 по Москве), но на столицу Вьетнама уже обрушились проливной дождь и сильный ветер.

По данным источника, если к вечеру непогода ухудшится и условия проведения матча станут неприемлемы, организаторы встречи могут перенести ее на воскресенье.

Ранее сообщалось, что тайфун «Яги» может стать сильнейшим в Ханое за последние несколько лет.

В четверг сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.

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6 комментариев
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Об этом тайфуне говорят уже несколько дней. Очень странный выезд не только в плане подбора соперников, но и логистически и даже как выясняется климатически. Имхо, собрать команду РПЛ из не разъехавшихся в свои сборные легионеров и выставить против нашей сборной в Москве было бы и дешевле и продуктивнее и смотрибельнее.
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Че ездили) Локо не повезло что там пол состава находится, тур через неделю)
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Думается, что и в воскресенье матча не будет. Тайфун, онлайн: https://www.windy.com/ru/-%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8E/menu?21.043,105.908,5,i:pressure,m:efCai8F
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Похоже сегодня без футбола. Судя по видео из Китая - там жость.

"Сегодня «Яги» вышел на сушу и перерос в супертайфун 17-го уровня с максимальной скоростью ветра 234 км/ч."
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Ответ Tpy6kaMerlina
Об этом тайфуне говорят уже несколько дней. Очень странный выезд не только в плане подбора соперников, но и логистически и даже как выясняется климатически. Имхо, собрать команду РПЛ из не разъехавшихся в свои сборные легионеров и выставить против нашей сборной в Москве было бы и дешевле и продуктивнее и смотрибельнее.
Даже название придумал - "матч всех звёзд РПЛ", мини-турнир из двух матчей. Победитель получает всё.
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