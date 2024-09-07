Матч России с Таиландом могут перенести на воскресенье из-за тайфуна во Вьетнаме (Thanh Nien)
Товарищеский матч между сборными России и Таиландом могут перенести из-за тайфуна «Яги».
Об этом сообщает Thanh Nien.
Игра должна состояться сегодня в Ханое в 20:00 по местному времени (в 16:00 по Москве), но на столицу Вьетнама уже обрушились проливной дождь и сильный ветер.
По данным источника, если к вечеру непогода ухудшится и условия проведения матча станут неприемлемы, организаторы встречи могут перенести ее на воскресенье.
Ранее сообщалось, что тайфун «Яги» может стать сильнейшим в Ханое за последние несколько лет.
В четверг сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0.
"Сегодня «Яги» вышел на сушу и перерос в супертайфун 17-го уровня с максимальной скоростью ветра 234 км/ч."