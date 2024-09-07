Отец Тюкавина: «Футбол – это кайф, эмоции, а уже потом слава, почет и деньги. У наших игроков часто линейка приоритетов начинается с конца – деньги в первую очередь, до футбола не доходит»

Отец Константина Тюкавина считает, что у футболистов неправильные приоритеты.

– Вы говорите, что не видите игры « ». Матч с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России тоже нельзя назвать игрой?

– Мне как раз больше всего удовольствия доставляет игра молодежи «Динамо» в Кубке. Я вижу, что ребята умеют играть. И вижу, что они выходят на поле с огромным желанием. И это здорово!

И глаз радуется, когда смотришь на этих ребят. Они не боятся ошибиться: да, они принимают неверные решения, но всегда хотят их исправить.

Но часто в действиях футболистов «Динамо» я не вижу никакого желания и самоотдачи. И у меня возникает вопрос: ребята, а вы для чего все эти годы занимались футболом? Игра – это кайф, удовольствие, эмоции и кураж. А уже потом это слава, почет с уважением и деньги.

К сожалению, у наших игроков часто эта линейка приоритетов начинается с конца. То есть в первую очередь они ориентируются на деньги, а потом уже на все остальное. Часто до футбола как такового не доходит. Это печально, – отметил Александр Тюкавин.