Отец Тюкавина: «Футбол – это кайф, эмоции, а уже потом слава, почет и деньги. У наших игроков часто линейка приоритетов начинается с конца – деньги в первую очередь, до футбола не доходит»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Александр Тюкавин Константин Тюкавин Футбол

Отец Константина Тюкавина считает, что у футболистов неправильные приоритеты.

– Вы говорите, что не видите игры «Динамо». Матч с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России тоже нельзя назвать игрой?

– Мне как раз больше всего удовольствия доставляет игра молодежи «Динамо» в Кубке. Я вижу, что ребята умеют играть. И вижу, что они выходят на поле с огромным желанием. И это здорово!

И глаз радуется, когда смотришь на этих ребят. Они не боятся ошибиться: да, они принимают неверные решения, но всегда хотят их исправить.

Но часто в действиях футболистов «Динамо» я не вижу никакого желания и самоотдачи. И у меня возникает вопрос: ребята, а вы для чего все эти годы занимались футболом? Игра – это кайф, удовольствие, эмоции и кураж. А уже потом это слава, почет с уважением и деньги.

К сожалению, у наших игроков часто эта линейка приоритетов начинается с конца. То есть в первую очередь они ориентируются на деньги, а потом уже на все остальное. Часто до футбола как такового не доходит. Это печально, – отметил Александр Тюкавин.

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7 комментариев
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А к Косте это тоже относится? Или он не такой?
"Костя - мой сыночек!"
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Согласен, поэтому его сын паспортист никуда не уехал и деградирует в РПЛ, где варится в собственном соку из-за отсутствия конкуренции и еврокубков.
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так поэтому в европе нет футбола нет денег. не дают просто так контракты с шестью нулями
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Опять надёргали кусков из какого-то интервью?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А к Косте это тоже относится? Или он не такой? "Костя - мой сыночек!"
Костя - это другое!
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Ответ vanpadovan
Согласен, поэтому его сын паспортист никуда не уехал и деградирует в РПЛ, где варится в собственном соку из-за отсутствия конкуренции и еврокубков.
ему как уехать? позвонить в алавес и сказать здрасьте я еду?🤣🤣🤣 баран ты. чтоб поехать должен быть инетерес. че это за тупой прикол почему они не уезжают? да кто их там ждет вообще
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Ответ Александр Никитин
ему как уехать? позвонить в алавес и сказать здрасьте я еду?🤣🤣🤣 баран ты. чтоб поехать должен быть инетерес. че это за тупой прикол почему они не уезжают? да кто их там ждет вообще
так кокорин так и уехал в фиорентину. звонил только не он,а его агент. думаю и с кузяевым такая же история. не думаю что гавр расчитывал его подписать. нужен толковый агент и желания. с его возрастом,статистикой и талантом желающие найдутся.
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