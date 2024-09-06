Генсек РФС о привлечении иностранных судей: «Не уверен, что повысится объективность решений. У нас большой пул квалифицированных россиян, члены ЭСК более чем авторитетны»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Максим Митрофанов ЭСК РФС Футбол

Максим Митрофанов считает, что иностранных судей не стоит привлекать в РПЛ.

– На старте сезона РПЛ руководители клубов неоднократно критиковали судей. Нужно ли вновь привлекать иностранных арбитров к работе на матчах РПЛ?

– Моя позиция: привлекать иностранных арбитров нам не нужно. Насколько мне известно, другой позиции в руководстве РФС не существует. У нас большой пул российских квалифицированных судей, он постоянно расширяется.

Департамент судейства ведет большую работу в этом направлении, чтобы судьи и академия РФС, которая их готовит, развивались. Абсолютно не уверен, что привлечение иностранных арбитров повысило бы объективность принимаемых решений.

В первую очередь, потому что со стороны футболистов и руководителей клубов, к сожалению, случается неправильное восприятие решений ЭСК.

А члены ЭСК – это более чем авторитетные судьи, которые только закончили игровую карьеру, перешли на руководящие должности в своих странах и выступают у нас как эксперты в части оценки решений наших арбитров.

С их мнением очень часто не согласны руководители тех клубов, которые и обращаются в ЭСК, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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6 комментариев
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Ещё бы вы на свою кормушку кого-то непредвзятого пустили
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Интересно, он сам то понял, что сказал.
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у нас, что тренеры качественные... по кругу ходят, что судьи...
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А он точно знает какой страны он генсек.
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