Генсек РФС Митрофанов про РПЛ: «Судейство становится лучше, удовлетворен работой Мажича. Динамика положительная»
Максим Митрофанов считает, что судейство в РПЛ становится лучше.
– Вы удовлетворены работой Милорада Мажича?
– Как генеральный секретарь я работой Мажича удовлетворен. Судейство становится лучше. Но это не значит, что ошибок не бывает.
В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Судейские ошибки происходят на всех уровнях соревнований.
Главное, чтобы они исправлялись и их становилось меньше. Мы видим, что динамика положительная.
При этом мы понимаем, что ошибки происходят и разбираемся с их причинами. Они могут быть разными.
Судья неправильно расположился, неправильно оценил момент, не справляется физически – эти вопросы надо решать и исправлять, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.