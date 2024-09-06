Генсек РФС Митрофанов про РПЛ: «Судейство становится лучше, удовлетворен работой Мажича. Динамика положительная»

Максим Митрофанов считает, что судейство в РПЛ становится лучше.

– Вы удовлетворены работой Милорада Мажича?

– Как генеральный секретарь я работой Мажича удовлетворен. Судейство становится лучше. Но это не значит, что ошибок не бывает.

В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Судейские ошибки происходят на всех уровнях соревнований.

Главное, чтобы они исправлялись и их становилось меньше. Мы видим, что динамика положительная.

При этом мы понимаем, что ошибки происходят и разбираемся с их причинами. Они могут быть разными.

Судья неправильно расположился, неправильно оценил момент, не справляется физически – эти вопросы надо решать и исправлять, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.