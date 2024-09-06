Канчельскис про РПЛ: «Судьи у нас уникальные. У «Локомотива» в последнем матче отобрали игру, не засчитали чистый гол»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Андрей Канчельскис Владислав Безбородов Краснодар Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис считает, что «Локомотив» пострадал от судейства.

«Старт чемпионата произвел хорошее впечатление. Сразу определилась группа лидеров. Много команд, которые подтянулись к лидерам, что радует.

«Локомотив» приятно удивил на старте. В последнем матче отобрали у них игру, не засчитали чистый гол. Судьи у нас уникальные, но команда удивляет.

Посмотрим, как будут играть дальше. Если будет стабильность, останутся в верхней части таблицы», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

В последнем туре Мир РПЛ «Локомотив» был разгромлен «Краснодаром» – 0:3. Матч обслуживала бригада Владислава Безбородова.

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1 комментарий
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Судьи по всему уникальные. Это особая каста людей.
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