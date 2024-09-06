Канчельскис про РПЛ: «Судьи у нас уникальные. У «Локомотива» в последнем матче отобрали игру, не засчитали чистый гол»

Андрей Канчельскис считает, что «Локомотив» пострадал от судейства.

«Старт чемпионата произвел хорошее впечатление. Сразу определилась группа лидеров. Много команд, которые подтянулись к лидерам, что радует.

« » приятно удивил на старте. В последнем матче отобрали у них игру, не засчитали чистый гол. Судьи у нас уникальные, но команда удивляет.

Посмотрим, как будут играть дальше. Если будет стабильность, останутся в верхней части таблицы», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

В последнем туре Мир «Локомотив» был разгромлен « » – 0:3. Матч обслуживала бригада .