Канчельскис про РПЛ: «Судьи у нас уникальные. У «Локомотива» в последнем матче отобрали игру, не засчитали чистый гол»
Андрей Канчельскис считает, что «Локомотив» пострадал от судейства.
«Старт чемпионата произвел хорошее впечатление. Сразу определилась группа лидеров. Много команд, которые подтянулись к лидерам, что радует.
«Локомотив» приятно удивил на старте. В последнем матче отобрали у них игру, не засчитали чистый гол. Судьи у нас уникальные, но команда удивляет.
Посмотрим, как будут играть дальше. Если будет стабильность, останутся в верхней части таблицы», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
В последнем туре Мир РПЛ «Локомотив» был разгромлен «Краснодаром» – 0:3. Матч обслуживала бригада Владислава Безбородова.