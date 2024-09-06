Это’О рассказал о диалоге с Роналдиньо в перерыве финала ЛЧ-2006: «Ронни, либо ты играешь с нами, либо садишься на скамейку». Здесь проявляется великий игрок: он извинился»

Самюэль Это’О рассказал об извинениях Роналдиньо в перерыве финала ЛЧ.

В 2006 году « » встречалась с « » в решающем матче турнира (2:1). После первого тайма «канониры» вели в счете – 1:0, но остались в меньшинстве после удаления голкипера Йенса Леманна.

Экс-форвард «Барселоны» Это’О рассказал, какая обстановка была в раздевалке команды в перерыве игры.

«В 2006 году, в перерыве финала чемпионов на «Стад де Франс», мы проигрывали 0:1, а «Арсенал» оставался вдесятером. Знаете, почему мы проигрывали? Потому что Роналдиньо, самый лучший игрок, хотел играть в одиночку.

Я прихожу в раздевалку, у всех опущены головы. Франк [Райкард] стоял в стороне, растерянный. Я говорю им: «Что вы делаете? Соберитесь, я забью, я все еще здесь, чего вы боитесь?»

Я сказал Ронни: «Либо ты играешь с нами, либо садишься на скамейку». И вот здесь проявляется великий игрок. Он собрал нас всех и извинился», – рассказал Это’О в программе «The Bridge».

Во втором тайме камерунец сравнял счет, а Джулиано Беллетти принес каталонцам победу.

Это′О рассказал, как поцарапал молодому игроку «Барсы» новую машину: «Одно дело, когда ты Роналдиньо или Это’О, но парню 19 лет, он играет второй матч и приезжает на тренировку на Ferrari»