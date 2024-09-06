Это’О рассказал о диалоге с Роналдиньо в перерыве финала ЛЧ-2006: «Ронни, либо ты играешь с нами, либо садишься на скамейку». Здесь проявляется великий игрок: он извинился»

Теги премьер-лига Англия Барселона Роналдиньо Самюэль Это′О Франк Райкард Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал стад де Франс Футбол

Самюэль Это’О рассказал об извинениях Роналдиньо в перерыве финала ЛЧ.

В 2006 году «Барселона» встречалась с «Арсеналом» в решающем матче турнира (2:1). После первого тайма «канониры» вели в счете – 1:0, но остались в меньшинстве после удаления голкипера Йенса Леманна.

Экс-форвард «Барселоны» Это’О рассказал, какая обстановка была в раздевалке команды в перерыве игры.

«В 2006 году, в перерыве финала Лиги чемпионов на «Стад де Франс», мы проигрывали 0:1, а «Арсенал» оставался вдесятером. Знаете, почему мы проигрывали? Потому что Роналдиньо, самый лучший игрок, хотел играть в одиночку.

Я прихожу в раздевалку, у всех опущены головы. Франк [Райкард] стоял в стороне, растерянный. Я говорю им: «Что вы делаете? Соберитесь, я забью, я все еще здесь, чего вы боитесь?»

Я сказал Ронни: «Либо ты играешь с нами, либо садишься на скамейку». И вот здесь проявляется великий игрок. Он собрал нас всех и извинился», – рассказал Это’О в программе «The Bridge».

Во втором тайме камерунец сравнял счет, а Джулиано Беллетти принес каталонцам победу.

Это′О рассказал, как поцарапал молодому игроку «Барсы» новую машину: «Одно дело, когда ты Роналдиньо или Это’О, но парню 19 лет, он играет второй матч и приезжает на тренировку на Ferrari»

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15 комментариев
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Райкард оказывается в панике забился в угол. Все игроки поплыли, Рональдиньо на своей волне и только Это’О смог спасти ситуацию. Надоумил Рональдиньо, поддержал ребят, вселил в тренера уверенность.
А по пути спас Накатоми Плаза от террористов, отвел Астероид от Земли и придумал вакцину от чумы.
+32
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+32
Видна рука политика)) Игрок был топовый, но хз что тут правда, а что нет)
+13
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+13
Ответ Дмитрий Крутенко
Райкард оказывается в панике забился в угол. Все игроки поплыли, Рональдиньо на своей волне и только Это’О смог спасти ситуацию. Надоумил Рональдиньо, поддержал ребят, вселил в тренера уверенность. А по пути спас Накатоми Плаза от террористов, отвел Астероид от Земли и придумал вакцину от чумы.
И всё это за 15 минут перерыва ☝🏻
+12
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+12
по-моему этот товарищ вот-вот достанет членом до звезд
где-то в своем мире, конечно
+10
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А решил все Хенрик Ларссон своими двумя гениальными передачами. Навреное тоже вдохновился спичем ЭтоО )
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Ответ Mohnatiy
И всё это за 15 минут перерыва ☝🏻
Было бы 20 минут, он бы еще Израиль с Палестиной помирил бы)))
+6
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+6
Лучше о Хенрике Ларссоне не скажешь
+3
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+3
Судья наступил в том матче, мог бы не свистеть, сразу после фола гол забил Жюли, засчитал бы гол всё
+3
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Ну, скажем так, похоже на правду, но, есть нюансы. Роль Райкаарда в победе совсем - совсем не такая уж минимальная, а скажем весьма и весьма большая, все решили тренерские замены вышедшие Иньеста, Беллетти, и, особенно, Ларссон перевернули ход матча во втором тайме. Риск был огромный, Барса доигрывала матч, вообще без намека на оборону. В центре не осталось ни одного полузащитника оборонительного плана. Все в атаку, Райкаард рискнул и победил
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Роналдиньо тот матч кстати провалил. И так совпало, что после той игры его карьера пошла вниз.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Райкард оказывается в панике забился в угол. Все игроки поплыли, Рональдиньо на своей волне и только Это’О смог спасти ситуацию. Надоумил Рональдиньо, поддержал ребят, вселил в тренера уверенность. А по пути спас Накатоми Плаза от террористов, отвел Астероид от Земли и придумал вакцину от чумы.
А после всего этого сказал Рональдиньо взять опекунство над Месси)
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Ответ Nacho13
А я уверен, что им повезло наоборот. После счёта 1-0 у Арсенала вообще шансов не было бы и дело скорее всего закончилось бы разгромом. Арсенал в том году был силён исключительно в контратаках.
Поржал с тебя. Отлично разбираешься в футболе. Нет)
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