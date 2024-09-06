Обращение 11-летней дочки Ди Марии к отцу показали на «Монументале»: «Ты был одним из лучших в истории Аргентины. Ты страдал, но футбол тебя вознаграждал. Ты проломил стену и взял 35 трофеев»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Сборная Аргентины по футболу Сборная Чили по футболу Анхель Ди Мария Монументаль Антонио Веспусио Либерти квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Дочь Анхеля Ди Марии обратилась к отцу, завершившему карьеру в сборной.

Вингер попрощался с национальной командой Аргентины на игре с Чили (3:0) на стадионе «Ривер Плейт». Частью церемонии стала демонстрация ролика с участием Мии, старшей дочери футболиста.

«Дорогой папа! Я знаю, что многим не хотелось, чтобы этот день наступал, но он настал. Карьера длиной более чем в 16 лет подошла к концу. Было много критики, но ты продолжал биться головой о стену, и после всех усилий стена рухнула.

Ты поиграл в шести клубах и страдал на протяжении многих лет. Но футбол всегда вознаграждал тебя. Ты достиг величайшей цели, выиграв чемпионат мира, а также завоевал множество других трофеев. 35 трофеев!

Нет никаких сомнений в том, что ты ярко проявил себя в сборной, как и в клубах, в других странах и местах, которые навсегда останутся в твоей памяти и навсегда будут пропитаны твоей магией.

Сквозь слезы и боль мы прощаемся с тобой, испытывая огромную любовь и привязанность. Что еще можно сказать о том, кто отдал все за футболку?

Я знаю, что для многих ты не был ни героем, ни тем более Богом в сборной, но в моем сердце ты всегда будешь лучшим папой и лучшим игроком на свете. Я рада, что ты смог насладиться карьерой так, как ты хотел и заслуживал.

Я помню вечера, когда ты приезжал домой с тренировки и рассказывал о том, что произошло. Уверена, твоя карьера в будущем будет очень важна, многие запомнят твой труд, усердную работу и победу на чемпионате мира вместе с товарищами, то, что ты был одним из лучших футболистов в истории Аргентины.

Спасибо за то, что ты был лучшим отцом и партнером на свете. Обещаю, что всегда буду с тобой и в этих цветах. Я бы сказала гораздо больше, но у меня не хватает слов, чтобы описать все чувства. Люблю тебя, папа», – сказала 11-летняя девочка в видеообращении, растрогавшем футболиста.

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12 комментариев
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У Лапши такие партнеры были, если так подумать, Месси,Роналду,Бензема,Ибрагимович,Неймар,Руни, Мбаппе,Кавани список впечатляет
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Лучший игрок Аргентины.Выиграл Копа Америки(гол в финале Бразилии) и Чемпионат Мира(гол+пенальти Франции).
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Ответ Бестрофеник 2024
Лучший игрок Аргентины.Выиграл Копа Америки(гол в финале Бразилии) и Чемпионат Мира(гол+пенальти Франции).
И даже в финале Олимпиады забивал
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Ди Мария Легенда ! 850 матчей , 217 голов , 300 голевых передач, 170 предголевых пасов. По голевым и предголевым намного лучше например чем Роналду, при этом сыграв на 300 матчей меньше. Чисто по игре, по успешным обводкам, по созданным голевым моментам Ди Мария тоже лучше Роналду. В 36 лет в прошлом сезоне за Бенфику и Португалию оформил 19 голов и 19 голевых передач , выиграл Кубок Америки 2024 и Суперкубок Португалии.
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После Месси, всегда был великий Ди Мария!!!
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Ответ Sminem
Главный тащер в истории Аргентины. дети не могут лгать
Португалии бы такого тащера
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Ответ Человек1991
Ди Мария Легенда ! 850 матчей , 217 голов , 300 голевых передач, 170 предголевых пасов. По голевым и предголевым намного лучше например чем Роналду, при этом сыграв на 300 матчей меньше. Чисто по игре, по успешным обводкам, по созданным голевым моментам Ди Мария тоже лучше Роналду. В 36 лет в прошлом сезоне за Бенфику и Португалию оформил 19 голов и 19 голевых передач , выиграл Кубок Америки 2024 и Суперкубок Португалии.
роналду вообще не о чем касаясь ассистов и предголевых. роналду главное стоять и замыкать
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