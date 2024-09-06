«Подготовим автомат Калашникова». Стендап Черчесова перед встречей с Холандом за Казахстан

Опять веселит дерзостью.

Станислав Черчесов нашел способ остановить Эрлинга Холанда – в матче Казахстана с Норвегией нужен автомат Калашникова. Вот такие методы полевого командира.

Черчесов уже знает от Пепа: пистолет против Холанда не работает.

Главный тренер сборной Казахстана начнет работу сразу со встречи с суперфорвардом: команда Станислава Черчесова примет Норвегию в Лиге наций, играть уже пятничным вечером.

На пресс-конференции перед игрой заговорили о том, как сдержать главного норвежца. Тренд с оружием задал еще Пеп Гвардиола, он говорил: «Холанд неудержим, ни один центральный защитник, даже с пистолетом, не сможет его остановить».

Черчесова спросили об этой цитате – и тренер предложил, чем заменить пистолет. «Ну, хорошо, что он подсказал, что этот вид оружия не работает. Значит, мы подготовим более надежный – АКМ (улыбается). То, что он хороший игрок, – тренер знает, что говорит. Кстати, я этого Холанда видел еще давно, когда он в Норвегии и в Австрии играл. Поэтому мы знаем его способности. Вид оружия мы в лице наших игроков найдем», – уверен российский тренер.

Ему на стадионе в Павлодаре придется остановить Холанда футбольными методами.

«К вечеру кто-то сходил бы в барчик». Ранняя тренировка – для трезвости журналистов

Пресс-конференции Черчесова – конечно, стиль. Мы уже и отвыкли.

Один из журналистов спросил Черчесова, почему тренировку перед матчем с норвежцами провели в первой половине дня.

«Опять «почему». Чтоб вы раньше встали, свежие пришли – а то, глядишь, к вечеру кто-то уже сходил бы в барчик, нетрезвым взглядом все увидел и не то написал (улыбается). Поэтому я вам такого шанса не дал. Вас устраивает ответ?

А если серьезно, то опыт подсказывает: команда тренируется до обеда – утром встали, позавтракали все свежие, готовые, потренировались, пообедали, сон. Потом можно [проводить] массажи, теории, индивидуальные беседы, так как-то легче. Потому что до тренировки массажи и какие-то вещи не сделаешь. Думаю, что так можно более качественно проводить работу. В моем понимании», – считает Черчесов.

Еще тренер сборной Казахстана заботливо интересовался у норвежского журналиста, все ли он понял. Черчесов особенно цеплял жестами.

«Все в порядке, прекрасно».

«Понимаю лучше переводчика». Черчесов развивает свой казахский – после того конфликта

В начале пресс-конференции у Черчесова был такой диалог с журналистом.

– В составе «Елимая» хорошо выступает Жан-Али Пайруз. В матче Кубка лиги он сделал хет-трик. Почему вы его не вызвали?

– В Кубке лиги против кого?

– Нет-нет, всего три гола в Кубке лиги.

– Ну вот, я лучше понимаю, нежели наш переводчик.

После другого вопроса на казахском Черчесов отказался от перевода: «Я понял уже, что он сказал, я же изучаю язык».

Черчесов рассказывал об успехах в изучении нового языка: «Несколько слов выучил, которые в обиходе нужны. Буду дальше как-то стараться это делать. Язык не выучу, но какие-то «доброе утро», «здравствуйте», «до свидания» надо знать».

Российский тренер влипал в инцидент, связанный с языком . В самом начале казахстанской работы сорвался после вопроса на казахском: «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?»

Теперь смирился и учит казахский.

Черчесов постоянно на матчах (и даже тренировках) РПЛ. А ведь он тренер Казахстана

Фото: Christoffer Borg Mattisson/Global Look Press