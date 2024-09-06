Глава КФФ о Черчесове: «Его реноме свидетельствует о профессионализме. Порядочный, конкретный человек»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Федерация футбола Казахстана Спорт-Экспресс Sports – Казахстан Футбол

Адлет Барменкулов оценил профессиональные качества Станислава Черчесова.

Сегодня сборная Казахстана проведет первую игру под руководством Станислава Черчесова. Начало матча – в 17:00 по московскому времени. 

– Как Черчесов проявил себя с профессиональной и человеческой точек зрения за два месяца работы главным тренером сборной Казахстана?

– Если брать профессиональные качества, то о них свидетельствует его реноме. Говорят же – всему свое время. Мне кажется, сейчас у Станислава Саламовича должен получиться интересный период в работе.

Специалист, который пережил и поражения, и большие победы, ориентируется намного быстрее. Поэтому думаю, что он реализует свои знания в Казахстане. А как человек – очень порядочный и конкретный. Вот что мне в нем нравится.

– Какой вариант сборной России при Черчесове вам больше всего импонировал?

– Мне каждый нравился, потому что тренер не повторялся. Он хорошо видит команду. Мы делали модель компетенции, анализировали ситуацию – и скажу, во всех составах сборной России Черчесов применял достаточно интересный подход, – сказал президент Казахстанской федерации футбола.

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2 комментария
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Всего лишь первая игра, казалось он уже давно тренирует казахов и судя по излучаемому гонору выиграл как минимум предсезонный турнир ...
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В перерыве пусть зайдет,как тренер Кайрата скажет пару ласковых
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