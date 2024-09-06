Глава КФФ о Черчесове: «Его реноме свидетельствует о профессионализме. Порядочный, конкретный человек»

Адлет Барменкулов оценил профессиональные качества Станислава Черчесова.

Сегодня сборная Казахстана проведет первую игру под руководством . Начало матча – в 17:00 по московскому времени.

– Как Черчесов проявил себя с профессиональной и человеческой точек зрения за два месяца работы главным тренером сборной Казахстана?

– Если брать профессиональные качества, то о них свидетельствует его реноме. Говорят же – всему свое время. Мне кажется, сейчас у Станислава Саламовича должен получиться интересный период в работе.

Специалист, который пережил и поражения, и большие победы, ориентируется намного быстрее. Поэтому думаю, что он реализует свои знания в Казахстане. А как человек – очень порядочный и конкретный. Вот что мне в нем нравится.

– Какой вариант сборной России при Черчесове вам больше всего импонировал?

– Мне каждый нравился, потому что тренер не повторялся. Он хорошо видит команду. Мы делали модель компетенции, анализировали ситуацию – и скажу, во всех составах сборной России Черчесов применял достаточно интересный подход, – сказал президент Казахстанской федерации футбола.