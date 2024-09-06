Мората о миланском дерби: «Хочу забить «Интеру», выиграть, чтобы фанаты «Милана» гордились»

Альваро Мората хочет забить за «Милан» в миланском дерби «Интеру».

31-летний чемпион Европы в составе сборной Испании забил за « » в первом же матче – «Торино» (2:2), но получил травму и больше пока не играл.

«Россонери» набрали 2 очка в трех турах Серии А и занимают 16-е место в таблице. « » идет 1-м, имея 7 баллов. Дерби состоится 22 сентября.

«Не могу дождаться, чтобы сыграть в дерби. Наконец-то могу сказать это: я несколько раз приезжал на « » как болельщик, в кепке и темных очках, и никто этого не заметил.

Мне хотелось ощутить атмосферу, и даже со стороны понимаешь, насколько важен этот матч. Теперь мне не терпится забить в дерби и выиграть его, чтобы болельщики «Милана» гордились.

«Интер» – очень конкурентоспособная команда, у них высокий уровень. В дерби нужно играть сердцем. Можно ошибиться в передаче или упустить возможность забить, но без чего нельзя, так это без желания бороться и отдавать все силы на поле. Жажда победы имеет ключевое значение.

Седые волосы – признак некоторого накопленного опыта. За карьеру я многому научился у многих тренеров и партнеров по команде. Думаю, у меня впереди еще 4-5 важных лет в футболе. Благодаря опыту я могу внести важный вклад, и это аспект, который я считаю большим преимуществом», – сказал в эфире Sky Sport.