Форвард ЦСКА Мусаев: «Сборная должна жить. Миллионы людей по всей России смотрят игры, для детей это гордость»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу телевидение болельщики Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Тамерлан Мусаев Футбол

Тамерлан Мусаев рассказал, что для него значит игра за сборную России.

Форвард ЦСКА в дебютной игре в национальной команде России против Вьетнама (3:0) забил гол и сделал результативную передачу.

– Что для тебя значит сборная?

– Каждый ребенок, если занимается футболом, смотрит матчи сборной России. Для него это гордость.

Сейчас будут трансляции матчей, и миллионы людей по всей России будут смотреть игры. Так что для меня большая честь представлять страну.

– Что ты сказал бы людям, которые считают, что сборная в таком виде не нужна?

– А если нас через некоторое время снимут с бана? Как будет играть сборная, кто ее будет представлять, если команда не будет постоянно собираться?

– Соберется перед возвращением.

– Соберется. А если, не дай Бог, неважные результаты, то все те же начнут говорить, что надо было собираться. Считаю, сборная должна обязательно жить, – сказал 23-летний Мусаев.

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9 комментариев
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не помню уже когда последний раз смотрел этих пешеходов....
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Как же быстро обиженные жизнью бегут в комменты, чтобы ядом прыснуть...
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Ответ catcher69
не помню уже когда последний раз смотрел этих пешеходов....
Я тоже ….
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Ответ Mixos Demid
Я тоже ….
и это правильно...было бы на что смотреть, то поссмотрели бы....)))
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