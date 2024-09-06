Форвард ЦСКА Мусаев: «Сборная должна жить. Миллионы людей по всей России смотрят игры, для детей это гордость»

Тамерлан Мусаев рассказал, что для него значит игра за сборную России.

Форвард ЦСКА в дебютной игре в национальной команде России против (3:0) забил гол и сделал результативную передачу.

– Что для тебя значит сборная?

– Каждый ребенок, если занимается футболом, смотрит матчи сборной России. Для него это гордость.

Сейчас будут трансляции матчей, и миллионы людей по всей России будут смотреть игры. Так что для меня большая честь представлять страну.

– Что ты сказал бы людям, которые считают, что сборная в таком виде не нужна?

– А если нас через некоторое время снимут с бана? Как будет играть сборная, кто ее будет представлять, если команда не будет постоянно собираться?

– Соберется перед возвращением.

– Соберется. А если, не дай Бог, неважные результаты, то все те же начнут говорить, что надо было собираться. Считаю, сборная должна обязательно жить, – сказал 23-летний Мусаев.