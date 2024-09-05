Россия разгромила Вьетнам. Четвертая победа подряд, разница 19:0!

Мусаев в первом матче сделал 1+1.

Сборная России разгромила Вьетнам в первом матче турнира «Трех наций» – 3:0. Дальше побьемся за первое место с Таиландом.

Разгром благодаря курьезному автоголу и классному дебюту Мусаева

Матч вышел жарким только благодаря погоде, Вьетнам особых проблем не доставил. Команда Карпина сначала присматривалась, а в середине первого тайма вышла вперед: удар Сергея Пиняева головой Лев Данг (вратарь Вьетнама – уроженец Москвы и воспитанник «Спартака» ) потащил, но дебютант сборной Тамерлан Мусаев подхватил мяч у лицевой, подал на ближнюю, и Далер Кузяев подрезал в сетку.

Второй могли забивать еще в конце тайма, но защитник Тхань Тюнг дважды отбил мяч вблизи ворот, Пиняев вообще добивал в упор.

Во второй половине довели до разгрома. Сначала благодаря курьезу: защитник Ву Ван Тхань покатил вратарю назад, а мяч подскочил на кочке через ногу кипера и юркнул в сетку – 2:0 без участия россиян.

На 77-й минуте установили окончательный счет. Иван Обляков тонко отдал под забегание Данила Пруцева, спартаковец выманил на себя вратаря и прострелил на пустые, а Мусаев замкнул – идеальный дебют за сборную.

У России четвертая сухая победа подряд. Разница – 19:0

● За время бана сборная России сыграла 14 товарищеских матчей. Всего взяли семь побед – над Кыргызстаном (2:1), Ираком (2:0), Камеруном (1:0), Кубой (8:0), Сербией (4:0), Беларусью (4:0) и Вьетнамом (3:0). Поражение только одно – от молодежки Египта (1:2). С ней играли два раза.

● Россияне в хорошей форме – 19:0 за четыре последних матча: против Кубы (8:0), Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и теперь Вьетнама.

● Россия провела восемь сухих матчей, в шести пропускала голы. В гостях почти половина игр прошла без пропущенных – четыре из десяти: против Таджикистана, Узбекистана, Беларуси и теперь Вьетнама.

● Последние матчи сборной Вьетнама – кошмар: за 14 игр победили только Филиппины (два раза), пропустили 32 гола, придется отбираться даже на Кубок Азии-2027.

Турнир «Трех наций» для сборной России закончится 7 сентября матчем с Таиландом. Соперник поинтереснее: 101-е место в рейтинге ФИФА, рядом с белорусами и армянами.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид