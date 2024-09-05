Тамерлан Мусаев высказался о дебюте за сборную РоссииД.

Команда Валерия Карпина одержала победу над сборной Вьетнама со счетом 3:0 в товарищеском матче. 23-летний нападающий забил один гол.

– Спасибо за возможность сыграть за сборную. Международный матч, в такое время представлять свою страну – только гордость. Спасибо огромное.

Думаю, для них [сборной ] это тоже важный матч. Для них мы хороший соперник. Вьетнам – молодцы, пару раз хорошо вышли из‑под прессинга. Любая команда выйдет на игру и будет на 100% отдаваться, я так думаю.

– Играл когда‑нибудь в таких погодных условиях?

– Наверное, в Египте было так же жарко. Сегодня было немного тяжелее, чем в Египте, но ничего страшного. После первого тайма раздышался, во втором тайме нормально выдерживал.

– Послезавтра игра с Таиландом. После 90 минут хочется выйти или отдохнуть?

– Я бы с удовольствием еще сыграл, – сказал .

Россия разгромила Вьетнам. Четвертая победа подряд, разница 19:0!