«Спасибо за возможность сыграть за сборную. В такое время представлять свою страну – только гордость». Мусаев после 3:0 с Вьетнамом

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Тамерлан Мусаев Футбол

Тамерлан Мусаев высказался о дебюте за сборную РоссииД.

Команда Валерия Карпина одержала победу над сборной Вьетнама со счетом 3:0 в товарищеском матче. 23-летний нападающий ЦСКА забил один гол. 

– Спасибо за возможность сыграть за сборную. Международный матч, в такое время представлять свою страну – только гордость. Спасибо огромное.

Думаю, для них [сборной Вьетнама] это тоже важный матч. Для них мы хороший соперник. Вьетнам – молодцы, пару раз хорошо вышли из‑под прессинга. Любая команда выйдет на игру и будет на 100% отдаваться, я так думаю.

– Играл когда‑нибудь в таких погодных условиях?

– Наверное, в Египте было так же жарко. Сегодня было немного тяжелее, чем в Египте, но ничего страшного. После первого тайма раздышался, во втором тайме нормально выдерживал.

– Послезавтра игра с Таиландом. После 90 минут хочется выйти или отдохнуть?

– Я бы с удовольствием еще сыграл, – сказал Мусаев

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7 комментариев
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Тамерлан, респект!
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Очень классный дебют
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Оставь силы на следующего соперника в чемпионате!
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Ответ Алексей Смузи
Да кому эти тупые товарники нужны????
Чинушам. Ведь всё нормально и идёт по плану.
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Ответ Александр Кашкаров
Потому что в другое время 80% состава даже бы близко не подпустили к сборной
ну точно не 80 процентов, скорее где то 20
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