«Спасибо за возможность сыграть за сборную. В такое время представлять свою страну – только гордость». Мусаев после 3:0 с Вьетнамом
Тамерлан Мусаев высказался о дебюте за сборную РоссииД.
Команда Валерия Карпина одержала победу над сборной Вьетнама со счетом 3:0 в товарищеском матче. 23-летний нападающий ЦСКА забил один гол.
– Спасибо за возможность сыграть за сборную. Международный матч, в такое время представлять свою страну – только гордость. Спасибо огромное.
Думаю, для них [сборной Вьетнама] это тоже важный матч. Для них мы хороший соперник. Вьетнам – молодцы, пару раз хорошо вышли из‑под прессинга. Любая команда выйдет на игру и будет на 100% отдаваться, я так думаю.
– Играл когда‑нибудь в таких погодных условиях?
– Наверное, в Египте было так же жарко. Сегодня было немного тяжелее, чем в Египте, но ничего страшного. После первого тайма раздышался, во втором тайме нормально выдерживал.
– Послезавтра игра с Таиландом. После 90 минут хочется выйти или отдохнуть?
– Я бы с удовольствием еще сыграл, – сказал Мусаев.
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