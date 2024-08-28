«Кукуян не получает назначения несколько туров, кто-нибудь заметил? Шафеев – аналогично, но мы не будем «убивать» арбитра в СМИ». Каманцев о наказании судей

Павел Каманцев высказался о наказании арбитров.

– Если судья ошибся без умысла, то он не получит наказания?

– Если мы видим, что судья находился в оптимальной позиции, видел момент, но совершил ошибку, то, конечно, следующее назначение случится не сразу. Но мы не будем «убивать» этого арбитра в СМИ. Например, уже несколько туров не получает назначения , который совершил серьезную ошибку. Аналогично – Шафеев. Это кто-нибудь заметил? Мне кажется, нет.

Позвольте мне провести параллель с футбольной командой. Сергей Волков вчера совершил действие в своей штрафной, за которое судья назначил пенальти, с которого был забит гол. « » же после этого не будет расставаться с этим защитником. Клуб будет помогать ему проработать этот момент. Потому что это их актив, за него заплатили деньги, они верят в этого игрока. Он получит еще один шанс, с ним не разорвут контракт, не направят в детско-юношескую секцию на переобучение. В конце концов тренер никогда не заявит в СМИ, что за совершенную ошибку наказан пропуском четырех матчей и лишением части зарплаты. Но почему-то с судьями мы должны действовать иначе. Так не будет.

Если у клуба есть вопрос к арбитру этического свойства, в РФС есть стандартная процедура, которая давала результаты. И все, кто находится в футболе, знают об этих результатах. Знают, в каких лигах, какие судьи, тихо или не очень, но закончили свою карьеру.

Мне не нравятся обвинения арбитров из-за некой недосказанности. Если вы намекаете на предвзятость, то обвиняйте и команду, в пользу которой он принял решение. А иначе получается, что есть негатив в медиа, который не подкреплен никакими доказательствами и юридическими обращениями, – заявил председатель судейского комитета и ЭСК .