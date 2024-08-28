«Кукуян не получает назначения несколько туров, кто-нибудь заметил? Шафеев – аналогично, но мы не будем «убивать» арбитра в СМИ». Каманцев о наказании судей

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Павел Кукуян Спорт-Экспресс Сергей Волков ЭСК РФС Павел Каманцев Рафаэль Шафеев Футбол

Павел Каманцев высказался о наказании арбитров.

– Если судья ошибся без умысла, то он не получит наказания?

– Если мы видим, что судья находился в оптимальной позиции, видел момент, но совершил ошибку, то, конечно, следующее назначение случится не сразу. Но мы не будем «убивать» этого арбитра в СМИ. Например, уже несколько туров не получает назначения Павел Кукуян, который совершил серьезную ошибку. Аналогично – Шафеев. Это кто-нибудь заметил? Мне кажется, нет.

Позвольте мне провести параллель с футбольной командой. Сергей Волков вчера совершил действие в своей штрафной, за которое судья назначил пенальти, с которого был забит гол. «Зенит» же после этого не будет расставаться с этим защитником. Клуб будет помогать ему проработать этот момент. Потому что это их актив, за него заплатили деньги, они верят в этого игрока. Он получит еще один шанс, с ним не разорвут контракт, не направят в детско-юношескую секцию на переобучение. В конце концов тренер никогда не заявит в СМИ, что за совершенную ошибку Сергей Волков наказан пропуском четырех матчей и лишением части зарплаты. Но почему-то с судьями мы должны действовать иначе. Так не будет.

Если у клуба есть вопрос к арбитру этического свойства, в РФС есть стандартная процедура, которая давала результаты. И все, кто находится в футболе, знают об этих результатах. Знают, в каких лигах, какие судьи, тихо или не очень, но закончили свою карьеру.

Мне не нравятся обвинения арбитров из-за некой недосказанности. Если вы намекаете на предвзятость, то обвиняйте и команду, в пользу которой он принял решение. А иначе получается, что есть негатив в медиа, который не подкреплен никакими доказательствами и юридическими обращениями, – заявил председатель судейского комитета и ЭСК РФС.

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14 комментариев
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Ответ Черёмуха
Во даёт. А Вы попробуйте их за нарушение правил игры в футбол, наказывать материально. Допустил результативную ошибку повлиявшую на результат матча - минус 50 или вообще сто процентов гонорара. Ну и так далее (разработать положение по их работе и гонорарах). А потом посмотрим, как они будут пропускать нарушения правил футболистами. Как предложение.
так судья, который не получает назначений, не получает и гонораров за матчи – то есть буквально материально наказан.
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Ещё пару таких косяков и Зенит точно будет расставаться с игроком. Это раз. А во-вторых, игроки в борьбе весь матч, а судьи сидят в тёплых креслах в комнате ВАР и умудрялся жёстко косячить. К полевым судьям нет претензий, вопрос тем кто в кресле сидит и упор ничего не видит, якобы. Сравнил дырку с пальцем.
+16
-2
+14
Ответ Владислав88
Ещё пару таких косяков и Зенит точно будет расставаться с игроком. Это раз. А во-вторых, игроки в борьбе весь матч, а судьи сидят в тёплых креслах в комнате ВАР и умудрялся жёстко косячить. К полевым судьям нет претензий, вопрос тем кто в кресле сидит и упор ничего не видит, якобы. Сравнил дырку с пальцем.
Полностью согласен. Судья в поле может по объективным причинам что-то не увидеть: корпусом закрыли, народу много и так далее. Но как судьи на ВАР умудряются пропускать очевидные фолы, тем более судей аж двое. Вот сидят два человека, которые несколько лет учили футбольные правила, потом несколько лет судили, перед телевизором, на котором показывают, как Ньямси бьет по ноге Осипенко, и думают: не, ниче не было)
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+6
ваще пофиг, Гинер всё купил!
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Ответ Артём Стёпин
так судья, который не получает назначений, не получает и гонораров за матчи – то есть буквально материально наказан.
если ему занесли одну (ОДНУ!=)) ысячу ублей... зачем ему эта зарплата?)
+2
0
+2
Во даёт. А Вы попробуйте их за нарушение правил игры в футбол, наказывать материально. Допустил результативную ошибку повлиявшую на результат матча - минус 50 или вообще сто процентов гонорара. Ну и так далее (разработать положение по их работе и гонорарах). А потом посмотрим, как они будут пропускать нарушения правил футболистами. Как предложение.
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Я что-то пропустил,но казалось что Кукуян как раз меньше всего косячит.Особенно с моментами трактовки одних эпизодов по разному для обоих команд,я вообще за ним никогда не замечал.
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Председатель судейского комитета и ЭСК в одном лице - это дичь полнейшая. Теперь понятны причины этих залепух от ЭСК. Похоже, этот участок футбола в РФС никем не контролируется.
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