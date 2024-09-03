Каманцев о трактовках: «Иногда члены ЭСК тоже не понимают. Семак сказал, что решения непонятны. Я сказал: «Какими решениями вы недовольны?». Не можем понять, чем они недовольны»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия РФС судьи Матч ТВ ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев поделился впечатлениями о встрече с клубами по теме судейства.

В Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем и председателем экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.

– Какие вопросы и ответы были? Удовлетворены ли встречей?

– Новых вопросов от клубов не появилось, обычно о единстве трактовок, открытости.

Были вопросы качества текстов, выпускаемых ЭСК. Сказали, что есть язык правил, хотя многие просят литературно.

– Почему клубы не понимают трактовок?

– Иногда члены ЭСК тоже не понимают. Были решения «50 на 50», их сложно объяснить.

Проще формулировать простые ситуации, когда единогласное решение ЭСК.

Семак сказал, что решения непонятны. Сказал ему: «Какими решениями за восемь месяцев вы недовольны?». Мы не можем понять, чем они недовольны, – сказал Павел Каманцев.

4 комментария
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Почти все понимают, чем тренеры и футболисты недовольны, а они не понимают :) Клоунада какая-то...
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Вам в ЭСК каждый тур прилетает по 10 эпизодов решения по которым являются "непонятными".
В члены ЭСК страдают провалами в памяти или деменцией?
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Как они могут объяснить решения, если они не понимают недовольство тренера? Они глухие или тупые? Или все вместе?
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Он издевается.
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