Каманцев о трактовках: «Иногда члены ЭСК тоже не понимают. Семак сказал, что решения непонятны. Я сказал: «Какими решениями вы недовольны?». Не можем понять, чем они недовольны»

Павел Каманцев поделился впечатлениями о встрече с клубами по теме судейства.

В Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем и председателем экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.

– Какие вопросы и ответы были? Удовлетворены ли встречей?

– Новых вопросов от клубов не появилось, обычно о единстве трактовок, открытости.

Были вопросы качества текстов, выпускаемых ЭСК. Сказали, что есть язык правил, хотя многие просят литературно.

– Почему клубы не понимают трактовок?

– Иногда члены ЭСК тоже не понимают. Были решения «50 на 50», их сложно объяснить.

Проще формулировать простые ситуации, когда единогласное решение ЭСК.

Семак сказал, что решения непонятны. Сказал ему: «Какими решениями за восемь месяцев вы недовольны?». Мы не можем понять, чем они недовольны, – сказал Павел Каманцев.