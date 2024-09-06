Анчелотти рассматривает работу в Саудовской Аравии. «Реал» видит Алонсо его преемником (Рамон Альварес де Мон)

Карло Анчелотти может отправиться в Саудовскую Аравию после работы в «Реале».

65-летний итальянский тренер рассматривает такой вариант продолжения карьеры. У него есть серьезное предложение из Саудовской Аравии, сообщает Рамон Альварес де Мон.

Идеальным преемником в « » по-прежнему считают главного тренера « » .