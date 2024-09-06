Анчелотти рассматривает работу в Саудовской Аравии. «Реал» видит Алонсо его преемником (Рамон Альварес де Мон)

Теги Байер Карло Анчелотти Хаби Алонсо бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Карло Анчелотти может отправиться в Саудовскую Аравию после работы в «Реале».

65-летний итальянский тренер рассматривает такой вариант продолжения карьеры. У него есть серьезное предложение из Саудовской Аравии, сообщает Рамон Альварес де Мон.

Идеальным преемником Анчелотти в «Реале» по-прежнему считают главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

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58 комментариев
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Ответ M.H.S
Наверное Анчи туда не пойдёт
Он полетит на частном самолёте
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Люди в три раза моложе уезжают в СА, а он уже всем всем доказал. Имеет полное моральное право.
+38
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+36
Ответ итц а мен
Комментарий скрыт
Физрук который делит первое место по количеству трофеев с Муньосом в истори Мадрида. Все бы мечтали быть такими физруками
+28
-10
+18
Ответ ното Noto
Комментарий скрыт
– 5 ЛЧ (за 2 клуба)
– Чемпионат Италии
– Чемпионат Испании
– Чемпионат Англии
– Чемпионат Германии
– Чемпионат Франции

А ну дай имя тренера который повторил такое?
+19
-5
+14
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Саглосен олансо и ончиллоти и близка нипадабралесь к пазорам гвордеолы и хове
+10
0
+10
Ответ итц а мен
Комментарий скрыт
Самый титулованный тренер в истории футбола. С этим всё сказано.
+17
-8
+9
Почему нет? Лучший тренер в истории, никто большего не добился, пора бы и заработать на старость,ну в смысле внукам))
+21
-15
+6
Ответ итц а мен
Комментарий скрыт
Флик это который тренит трёх-туровый середняк?)
+8
-3
+5
Ответ итц а мен
Уже к январю всё будет сделано
Я ожидал от Флика большего. Думал что хотябы до марта будет бороться. Нет даже вот фанаты ему не верят))
+4
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+4
Ответ итц а мен
Комментарий скрыт
Стокгольмский синдром ?
+4
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+4
Ответ Гномович!
– 5 ЛЧ (за 2 клуба) – Чемпионат Италии – Чемпионат Испании – Чемпионат Англии – Чемпионат Германии – Чемпионат Франции А ну дай имя тренера который повторил такое?
Александр Мостовой - шах и мат
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Ответ итц а мен
Комментарий скрыт
Запомнил, в конце сезона поговорим
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Ответ Oleg_MC
ага. хороший приёмник блмные посредственности в лице винипухов белинемов и мбаппе и так уже ни во что не ставят нынешнего а физрука алонсо которого лупенда отлупендил на днях тем более не потянет
На что обижен?
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Ответ Homelander_666
Анчи говорил, что закончит карьеру в Реале. Не поверю, пока он сам не объявит об уходе в конце сезона.
Карьеру закончит в Реале, а дальше поедет получать многомилионную пенсию от арабов
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Ответ Гномович!
– 5 ЛЧ (за 2 клуба) – Чемпионат Италии – Чемпионат Испании – Чемпионат Англии – Чемпионат Германии – Чемпионат Франции А ну дай имя тренера который повторил такое?
Вероятнее всего такое сможет Гвардиола повторить. У него уже сейчас победы в ЛЧ с двумя клубами, чемпионат Испании, Германии и Англии. А возрастом он младше Карло
+4
-2
+2
Поедет в Китай бить непобедимого Слуцкого!
+3
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+2
Анчи говорил, что закончит карьеру в Реале. Не поверю, пока он сам не объявит об уходе в конце сезона.
+3
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Ответ Футбол_это_жизнь
Что из того что нельзя выиграть он выиграл?
Обладатель Межконтинентального кубка
+2
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+1
Ответ Гномович!
Следующий тренер Реала будет Клопп, поэтому взял год на отдых чтобы учил испанский..этот Реал точно подходит для тактики Клоппа.
Особенно прессенгом
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Ответ FEZ10
Вот зачем ему туда в 65? Денег валом .Хватит и ему и детям и внукам .
Ну, во-первых, денег много не бывает) А во-вторых, саудовская лига сейчас - это не то, что лет 10 назад, когда о ней, наверное, даже в самой Саудовской Аравии не знали) Рост и развитие есть, играют там известные игроки. Да, на пенсии, но играют же. Поэтому вариант с ней вполне может быть интересен Анчелотти. Поработать на пенсии в развивающейся лиге, еще и за крупные деньги.
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Ответ Denis Pronin
Согласен с тобой,там меньше нервов себе трепать будет,плюс он выиграл все что можно и нельзя Молодец
Что из того что нельзя выиграть он выиграл?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Что из того что нельзя выиграть он выиграл?
Кубок наций
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Буквально пару месяцев назад сказал, что закончит в Реале. Пример Эвертона доказал, что каким бы тренером ты ни был, в слабой команде делать нечего.
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Ответ FEZ10
Вот зачем ему туда в 65? Денег валом .Хватит и ему и детям и внукам .
Чтобы хватило ещë и праправнукам его внуков.
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Ответ итц а мен
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣не смеши
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Ответ zvezdan
У Хаби другая философия Он в Реале не задержится
Что за философия ,что не подойдёт Реалу?в чем разница?
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Ответ mortimer
Что за философия ,что не подойдёт Реалу?в чем разница?
Всё
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У Хаби другая философия
Он в Реале не задержится
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Ответ итц а мен
Комментарий скрыт
🤣🤣🤣
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На смену папа Карло, я бы рассмотрел кандидатуру Унаи Эмери. Хотя есть мнение, что в топ-клубах он не справляется с давлением.
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