Анчелотти рассматривает работу в Саудовской Аравии. «Реал» видит Алонсо его преемником (Рамон Альварес де Мон)
Карло Анчелотти может отправиться в Саудовскую Аравию после работы в «Реале».
65-летний итальянский тренер рассматривает такой вариант продолжения карьеры. У него есть серьезное предложение из Саудовской Аравии, сообщает Рамон Альварес де Мон.
Идеальным преемником Анчелотти в «Реале» по-прежнему считают главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
– Чемпионат Италии
– Чемпионат Испании
– Чемпионат Англии
– Чемпионат Германии
– Чемпионат Франции
А ну дай имя тренера который повторил такое?
Он в Реале не задержится