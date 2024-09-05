Это′О рассказал, как поцарапал молодому игроку «Барсы» новую машину: «Одно дело, когда ты Роналдиньо или Это’О, но парню 19 лет, он играет второй матч и приезжает на тренировку на Ferrari»

Теги Интер Милан Хавьер Дзанетти Барселона Роналдиньо Самюэль Это′О серия А Италия Ла Лига Футбол

Самюэль Это′О рассказал о различиях в менталитете своего времени с сегодняшним.

«Все было по-другому... Могу привести пример парня, который приехал на своем Ferrari 360 Modena, и мы поцарапали его новую машину с пробегом меньше 20 км... У нас был другой менталитет.

Если ты Роналдиньо или Это’О, это другое дело. Но парню 19 лет, он играет свой второй матч и приезжает на тренировку на Ferrari.

Но для парня это также была возможность. В таких клубах, как «Барселона» или «Интер», существует иерархия. Ты не можешь прийти и поговорить с Дзанетти как со своим приятелем. Все молодые игроки, которые приходили, должны были знать, что нужно действовать постепенно», – рассказал экс-игрок «Барселоны» и «Интера» в выпуске ютуб-шоу The Bridge.

63 комментария
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Ответ Araminho
Парень, которому Это’о пацарапал новую Ferrari с пробегом меньше 20 км, где он сейчас?
Играет в Интер Майами под 10 номером 😄
+104
-10
+94
Парень, которому Это’о пацарапал новую Ferrari с пробегом меньше 20 км, где он сейчас?
+68
-2
+66
Фуууу мерзкий поступок я думал это только удел гопников
+68
-10
+58
Ну и? Поступил как быдло. Есть много других способов показать молодому что тот теряет почву под ногами.
+52
-5
+47
>Но парню 19 лет, он играет свой второй матч и приезжает на тренировку на Ferrari

и взрослые мужики в этой ситуации сразу царапают машину
я конечно поражаюсь, что такой умственно неполноценный человек как это’o, будучи отличным нападом, выкидывает вот подобные вещи
Не зря от него избавились в 2009 году
+47
-2
+45
Неадекват. Это прежде всего чужая собственность, да и тебя в принципе волновать не должно, кто и что там себе купил.🤡
+28
-2
+26
Ответ Araminho
Парень, которому Это’о пацарапал новую Ferrari с пробегом меньше 20 км, где он сейчас?
пылит в млс
+15
-1
+14
И нет чтобы подойти и сказать парню тому все в лицо хотя бы если не "наставником" стать, нет - в крысу просто поцарапал тачку "потому что у меня в его возрасте такой не было"

Проблема больших и незаслуженных денег в футболе есть, конечно, но поступок просто отвратительный. Почему-то всегда было чувство что ЭтоО как человек - "такое"
+11
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+11
В наше время просто в бутсы насрали бы по-мужски, а тут царап царап, какое убожество
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Повезло, мог бы и ножиком пырнуть)

Вообще, звучит в духе Мостового)) "Если ты Роналдиньо или Мостовой, это другое дело"
+9
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+8
не с махачкалой ли он перепутал эту историю??
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Ответ NoThanks
Загундели посторонние моральные камертоны, которые ни разу в раздевалке не были :)))
Можно над молодым стебануться на тренировке, в раздевалке, в командном чатике, как, например, с Уруновым и его Луи Виттон и пакетами из ЦУМа, но портить ЧУЖУЮ вещь - это дно.
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обычная дедовщина, да ещё и в исполнении недоразвитых футболистов
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Ответ Папа Футбола
Играет в Интер Майами под 10 номером 😄
Вряд ли это Месси. По возрасту Джованни Дос Сантос подходит.

Еще кандидаты - Макси Лопес и Боян Кркич, но первый пришел в Барсу одновременно с Это’о, и ему было уже 21. А второй играл в Барсе с 17 лет, 19 исполнилось толька когда Это’о уже уходил.
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Нашел чем похвастаться. В принципе он всегда был был быдлом, в том числе после карьеры. Этакая камерунская версия Широкова.
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Боян слишком закрытый интроверт для таких вещей, никогда не был замечен за подобным
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Ответ Трент Резнор
Комментарий удален пользователем
Возможно Джованни дос Сантос. Потому что не думаю что какой нибудь европейский молодой игрок любить понты, а у этих латиносов понты в крови.
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Дагестанец! Что с него взять, дети гор...
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Короче у черных менталитет – царапать дорогое авто. Я правильно сделал выводы из того, что сказал Это’о, который летал на тренировки в Анжи на вертолете?
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дед Саму учит молодняк)
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Игроки рпл не поверят)))
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«Это был Месси… Хотел надрать ему задницу чтобы знал свое место молодой щегол. Я понимаешь ли лучший игрок Африки на тот момент был, а он? 19-летний ноунейм»
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Ответ T622222
Фуууу мерзкий поступок я думал это только удел гопников
Наверно это обычный поступок. Просто твои ожидания от этого этоо это твоя проблема. Обычный африканский нувориш. Умение бить по мячу не делает кого то умнее
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Ответ T622222
Фуууу мерзкий поступок я думал это только удел гопников
Наверно это обычный поступок. Просто твои ожидания от этого этоо это твоя проблема. Обычный африканский нувориш. Умение бить по мячу не делает кого то умнее
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В общем, дедовщина бессмертна.
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Поцарапал, оторвал шильдик, скрутил колпачки ниппелей.
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Хулиганы какие то ...
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Идиот. В принципе давно понятно, что ни умом, ни моральными принципами этот персонаж не отличается. Одни его махинации в Камерунской федерации чего стоят
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Ответ fc_a.m.
Этоо был главной атакующей опцией топовой Барселоны. Анри после перехода такой опцией не был. Я не говорю, что Этоо лучше Анри. Но у него были великие сезоны и он невероятно одаренный футболист. И когда кто-то его сравнивает с Анри, меня не удивляет, потому что там разница не большая
Твоё очень сильное желание натянуть сову на глобус в данном случае ничего не меняет, Это, О не ровня Анри, тем более Анри на пике, то что Анри переходил в Барсу уже ломанный -переломанный и в другую структуру игры не изменяет того факта , что он лютый топ, а Это’О один из многих хороших напов , не было бы Рони в 2005-2006- не было бы никакой атакующей опции
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Ответ Jacky_Shadow
например? нужно поделикатнее навязывать дедовщину?
Поговорить тет-а-тет, например
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