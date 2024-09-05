Это′О рассказал, как поцарапал молодому игроку «Барсы» новую машину: «Одно дело, когда ты Роналдиньо или Это’О, но парню 19 лет, он играет второй матч и приезжает на тренировку на Ferrari»
Самюэль Это′О рассказал о различиях в менталитете своего времени с сегодняшним.
«Все было по-другому... Могу привести пример парня, который приехал на своем Ferrari 360 Modena, и мы поцарапали его новую машину с пробегом меньше 20 км... У нас был другой менталитет.
Если ты Роналдиньо или Это’О, это другое дело. Но парню 19 лет, он играет свой второй матч и приезжает на тренировку на Ferrari.
Но для парня это также была возможность. В таких клубах, как «Барселона» или «Интер», существует иерархия. Ты не можешь прийти и поговорить с Дзанетти как со своим приятелем. Все молодые игроки, которые приходили, должны были знать, что нужно действовать постепенно», – рассказал экс-игрок «Барселоны» и «Интера» в выпуске ютуб-шоу The Bridge.
и взрослые мужики в этой ситуации сразу царапают машину
я конечно поражаюсь, что такой умственно неполноценный человек как это’o, будучи отличным нападом, выкидывает вот подобные вещи
Не зря от него избавились в 2009 году
Проблема больших и незаслуженных денег в футболе есть, конечно, но поступок просто отвратительный. Почему-то всегда было чувство что ЭтоО как человек - "такое"
Вообще, звучит в духе Мостового)) "Если ты Роналдиньо или Мостовой, это другое дело"
Еще кандидаты - Макси Лопес и Боян Кркич, но первый пришел в Барсу одновременно с Это’о, и ему было уже 21. А второй играл в Барсе с 17 лет, 19 исполнилось толька когда Это’о уже уходил.