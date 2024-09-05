Это′О рассказал, как поцарапал молодому игроку «Барсы» новую машину: «Одно дело, когда ты Роналдиньо или Это’О, но парню 19 лет, он играет второй матч и приезжает на тренировку на Ferrari»

Самюэль Это′О рассказал о различиях в менталитете своего времени с сегодняшним.

«Все было по-другому... Могу привести пример парня, который приехал на своем Ferrari 360 Modena, и мы поцарапали его новую машину с пробегом меньше 20 км... У нас был другой менталитет.

Если ты или Это’О, это другое дело. Но парню 19 лет, он играет свой второй матч и приезжает на тренировку на Ferrari.

Но для парня это также была возможность. В таких клубах, как « » или « », существует иерархия. Ты не можешь прийти и поговорить с как со своим приятелем. Все молодые игроки, которые приходили, должны были знать, что нужно действовать постепенно», – рассказал экс-игрок «Барселоны» и «Интера» в выпуске ютуб-шоу The Bridge.