Карпин о судействе с Вьетнамом: «Хотелось бы более объективного. Любое столкновение – фол, причем в одну сторону. Это не совсем нормально, наверное»

Валерий Карпин задался вопросами о качестве судейства матча с Вьетнамом.

одержала победу со счетом 3:0 в товарищеском матче.

«Мы понимаем, что играем в Азиатском регионе, и судьи из Азиатского региона. Но если матчи идут в зачет международного рейтинга, то хотелось бы более объективного [судейства].

Возможно, сейчас европейский футбол отличается от азиатского. Не знаю, не следил, но в европейском, как мы говорим, дают играть.

Любое столкновение – это фол, причем в одну сторону – это да, наверное, не совсем нормально. Бороться особо не давали, возможно, это особенности азиатского футбола», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.