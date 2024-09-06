Карпин о судействе с Вьетнамом: «Хотелось бы более объективного. Любое столкновение – фол, причем в одну сторону. Это не совсем нормально, наверное»
Валерий Карпин задался вопросами о качестве судейства матча с Вьетнамом.
Сборная России одержала победу со счетом 3:0 в товарищеском матче.
«Мы понимаем, что играем в Азиатском регионе, и судьи из Азиатского региона. Но если матчи идут в зачет международного рейтинга, то хотелось бы более объективного [судейства].
Возможно, сейчас европейский футбол отличается от азиатского. Не знаю, не следил, но в европейском, как мы говорим, дают играть.
Любое столкновение – это фол, причем в одну сторону – это да, наверное, не совсем нормально. Бороться особо не давали, возможно, это особенности азиатского футбола», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.