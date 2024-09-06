Карпин о судействе с Вьетнамом: «Хотелось бы более объективного. Любое столкновение – фол, причем в одну сторону. Это не совсем нормально, наверное»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу судьи Валерий Карпин Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Валерий Карпин задался вопросами о качестве судейства матча с Вьетнамом.

Сборная России одержала победу со счетом 3:0 в товарищеском матче.

«Мы понимаем, что играем в Азиатском регионе, и судьи из Азиатского региона. Но если матчи идут в зачет международного рейтинга, то хотелось бы более объективного [судейства].

Возможно, сейчас европейский футбол отличается от азиатского. Не знаю, не следил, но в европейском, как мы говорим, дают играть.

Любое столкновение – это фол, причем в одну сторону – это да, наверное, не совсем нормально. Бороться особо не давали, возможно, это особенности азиатского футбола», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

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3 комментария
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Вьетнамцы,они же маленькие!!!
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Они вообще судить не умеют.Такое ощущение что примитивная программа вместо живого человека.Свистят формально,игру вообще не могут вести.Это в Китае по крайней мере
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