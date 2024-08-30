Олусегун о Смолове: «Отличный и очень опытный игрок, классный парень за пределами поля. Он точно поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство»
Олакунле Олусегун считает, что Федор Смолов поможет «Краснодару» в борьбе за титул.
«Смолов – отличный и очень опытный футболист. Помимо спортивной составляющей, Федор очень классный парень за пределами поля.
Быть с ним в одной команде — это большая честь для меня и остальных ребят.
Он точно поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство в этом сезоне», – сказал нигерийский форвард краснодарцев.