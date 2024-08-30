Олусегун о Смолове: «Отличный и очень опытный игрок, классный парень за пределами поля. Он точно поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун считает, что Федор Смолов поможет «Краснодару» в борьбе за титул.

«Смолов – отличный и очень опытный футболист. Помимо спортивной составляющей, Федор очень классный парень за пределами поля.

Быть с ним в одной команде — это большая честь для меня и остальных ребят.

Он точно поможет «Краснодару» в борьбе за чемпионство в этом сезоне», – сказал нигерийский форвард краснодарцев. 

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6 комментариев
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в прошлом году помог оформить "чемпионство" Динамо, теперь и Краснодару надо помочь)
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Ну да, Смолов же чемпион по чемпионствам.
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На повышение пошёл.
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А еще отличный интервьюер, разбирается в моде, элитных курортах, жена диджей, немного Джордан
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Не Якорь - а Якорище … Динамо избавилось и надышаться не может , а Никогдадар совершил самую глупейшую ошибку в своей истории … Даже даром многим клубам РПЛ этот Джордан не нужен …
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